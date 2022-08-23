https://sputniknews.com.tr/20220823/yunanistan-turkiye-sinirindaki-citi-meric-nehri-kiyisina-kadar-uzatacak-1060302206.html
Yunanistan, Türkiye sınırındaki çiti Meriç Nehri kıyısına kadar uzatacak
Yunanistan, Türkiye sınırındaki çiti Meriç Nehri kıyısına kadar uzatacak
Yunanistan hükümeti, Türkiye sınırında halihazırda mevcut olan metal çiti Meriç Nehri kıyısı boyunca uzatma kararı aldı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T21:49+0300
2022-08-23T21:49+0300
2022-08-23T21:49+0300
dünya
yunanistan
türkiye
göçmen
sınır
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Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi, bugün Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında toplandıktan sonra yazılı açıklamada bulundu.Skai televizyonunun aktardığına göre açıklamada, toplantıda,Türkiye ile kara ve deniz sınırlarından yasa dışı göçmen ve mültecilerin ülkeye girişinin artması sorununun ele alındığı kaydedildi.Meriç Nehri üzerinden yasa dışı geçişlerin yeniden arttığı öne sürülen açıklamada, Türkiye sınırına örülen çitin kademeli olarak genişletilmesi kararı alındığı belirtildi.Açıklamada, çitin uzatılması sürecini devralacak şirketler için ihale düzenleneceği kaydedildi.Öte yandan Konsey, sınırdaki gözetim ekipmanlarının modernize edilmesi ve güçlendirilmesine yönünde karar kıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220816/edirne-valiliginden-meric-nehrindeki-adacikta-mahsur-kalan-39-multeci-aciklamasi-1059968213.html
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yunanistan, türkiye, göçmen, sınır
Yunanistan, Türkiye sınırındaki çiti Meriç Nehri kıyısına kadar uzatacak
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Yunanistan hükümeti, Türkiye sınırında halihazırda mevcut olan metal çiti Meriç Nehri kıyısı boyunca uzatma kararı aldı.
Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi, bugün Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında toplandıktan sonra yazılı açıklamada bulundu.
Skai televizyonunun aktardığına göre açıklamada, toplantıda,Türkiye ile kara ve deniz sınırlarından yasa dışı göçmen ve mültecilerin ülkeye girişinin artması sorununun ele alındığı kaydedildi.
Meriç Nehri üzerinden yasa dışı geçişlerin yeniden arttığı öne sürülen açıklamada, Türkiye sınırına örülen çitin kademeli olarak genişletilmesi kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, çitin uzatılması sürecini devralacak şirketler için ihale düzenleneceği kaydedildi.
Öte yandan Konsey, sınırdaki gözetim ekipmanlarının modernize edilmesi ve güçlendirilmesine yönünde karar kıldı.