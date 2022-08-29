https://sputniknews.com.tr/20220829/abdden-maymun-cicegi-asisi-icin-11-milyon-dolarlik-anlasma-1060544800.html
ABD'den maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşma
ABD'den maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşma
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Grand River Aseptic Manufacturing (GRAM) ile JYNNEOS isimli çiçek ve maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T23:14+0300
2022-08-29T23:14+0300
2022-08-29T23:24+0300
dünya
abd
maymun çiçeği virüsü
aşı
sipariş
anlaşma
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ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Xavier Becerra yaptığı açıklamada, GRAM ile 11 milyon dolarlık anlaşma imzaladıklarını ve bu anlaşma kapsamında firmanın maymun çiçeği aşısı için gerekli malzemeleri üretip personeli eğiteceğini belirtti.Bloomberg'in aktardığına göre Becerra, "Bu anlaşma, var olan salgını bir an önce bitirmemiz için gerekli olan aşı üretim kapasitemizi bize kazandıracak" ifadesini kullandı.Biden yönetimi, Danimarka'daki depodan 5 milyon doz JYNNEOS aşısı siparişi vermişti.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, maymun çiçeği salgını şu anda ülkenin 50 eyaletinin tamamına yayılmış durumda. Ülkede bugüne kadar 15 bin 400 vakaya rastlandı.
https://sputniknews.com.tr/20220824/dunyada-bir-ilk-maymun-cicegi-kovid-19-ve-hiv-ayni-anda-pozitif-cikti-1060336958.html
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abd, maymun çiçeği virüsü, aşı, sipariş, anlaşma
abd, maymun çiçeği virüsü, aşı, sipariş, anlaşma
ABD'den maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşma
23:14 29.08.2022 (güncellendi: 23:24 29.08.2022) Abone ol
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Grand River Aseptic Manufacturing (GRAM) ile JYNNEOS isimli çiçek ve maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşmaya vardı.
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Xavier Becerra yaptığı açıklamada, GRAM ile 11 milyon dolarlık anlaşma imzaladıklarını ve bu anlaşma kapsamında firmanın maymun çiçeği aşısı için gerekli malzemeleri üretip personeli eğiteceğini belirtti.
Bloomberg'in aktardığına göre Becerra, "Bu anlaşma, var olan salgını bir an önce bitirmemiz için gerekli olan aşı üretim kapasitemizi bize kazandıracak" ifadesini kullandı.
Biden yönetimi, Danimarka'daki depodan 5 milyon doz JYNNEOS aşısı siparişi vermişti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, maymun çiçeği salgını şu anda ülkenin 50 eyaletinin tamamına yayılmış durumda. Ülkede bugüne kadar 15 bin 400 vakaya rastlandı.