https://sputniknews.com.tr/20220829/abdden-maymun-cicegi-asisi-icin-11-milyon-dolarlik-anlasma-1060544800.html

ABD'den maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşma

ABD'den maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşma

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Grand River Aseptic Manufacturing (GRAM) ile JYNNEOS isimli çiçek ve maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T23:14+0300

2022-08-29T23:14+0300

2022-08-29T23:24+0300

dünya

abd

maymun çiçeği virüsü

aşı

sipariş

anlaşma

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ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Xavier Becerra yaptığı açıklamada, GRAM ile 11 milyon dolarlık anlaşma imzaladıklarını ve bu anlaşma kapsamında firmanın maymun çiçeği aşısı için gerekli malzemeleri üretip personeli eğiteceğini belirtti.Bloomberg'in aktardığına göre Becerra, "Bu anlaşma, var olan salgını bir an önce bitirmemiz için gerekli olan aşı üretim kapasitemizi bize kazandıracak" ifadesini kullandı.Biden yönetimi, Danimarka'daki depodan 5 milyon doz JYNNEOS aşısı siparişi vermişti.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, maymun çiçeği salgını şu anda ülkenin 50 eyaletinin tamamına yayılmış durumda. Ülkede bugüne kadar 15 bin 400 vakaya rastlandı.

https://sputniknews.com.tr/20220824/dunyada-bir-ilk-maymun-cicegi-kovid-19-ve-hiv-ayni-anda-pozitif-cikti-1060336958.html

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abd, maymun çiçeği virüsü, aşı, sipariş, anlaşma