https://sputniknews.com.tr/20220824/dunyada-bir-ilk-maymun-cicegi-kovid-19-ve-hiv-ayni-anda-pozitif-cikti-1060336958.html

Dünyada bir ilk: Maymun çiçeği, Kovid-19 ve HIV aynı anda pozitif çıktı

Dünyada bir ilk: Maymun çiçeği, Kovid-19 ve HIV aynı anda pozitif çıktı

İtalya'da 36 yaşındaki bir İtalyan erkek hastaya uygulanan Kovid-19, maymun çiçeği ve HIV testleri aynı gün pozitif çıktı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T16:27+0300

2022-08-24T16:27+0300

2022-08-24T16:31+0300

koronavirüs

koronavirüs

maymun çiçeği virüsü

hiv

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Bulaşı Dergisi'nde (Journal of Infection) yayınlanan bir bilimsel makalede, İtalya'da yaşayan 36 yaşındaki bir erkek hastanın İspanya'da geçirdiği 5 günün ardından ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk ve lenf nodu büyümesi gibi belirtiler gösterdiği kaydedildi.Haziran ayındaki İspanya ziyareti sırasında erkeklerle korunmasız ilişki yaşadığı belirtilen hastanın İtalya'ya dönüşünden 9 gün sonra gösterdiği belirtiler nedeniyle yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İlerleyen süreçte yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde cilt dökülmesi gözlenen hastaya 6 Temmuz’da yapılan testler, maymun çiçeği, koronavirüs ve HIV virüslerinin üçünün de bulunduğunu gösterdi.Aralık 2021'de koronavirüse karşı iki doz Pfizer aşısı yaptırdığını belirten hastada Kovid-19'un Omicron BA varyantı taşıdığı belirtildi.Catania ve Palermo Üniversitelerinden bilim insanları 36 yaşındaki hastada rastlanan durumun, şimdiye kadar maymun çiçeği, Kovid ve HIV virüsünün aynı anda bulunduğu 'bilinen' tek vaka olduğunu vurguladı.Vaka bulgularını göz önünde bulunduran bilim adamları, grip benzeri semptomlar gösteren ve yakın zamanda maymun çiçeği salgın bölgelerine seyahat öyküsü olan hastaların cilt lezyonları/döküntüleri olmasa bile hem koronavirüs hem de maymun çiçeği için test yaptırmalarını önerdi.

https://sputniknews.com.tr/20220817/maymun-cicegi-virusu-92-ulkede-goruldu-dunya-genelinde-vaka-sayisi-35-bini-asti-1060058354.html

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