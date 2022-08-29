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ABD, Irak'taki olayların 'yatıştırılması' çağrısı yaptı
ABD, Irak'taki olayların 'yatıştırılması' çağrısı yaptı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Irak'taki olayların bir an önce yatıştırılması ve tarafların diyalog kurması... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T22:15+0300
2022-08-29T22:22+0300
dünya
abd
john kirby
mukteda es-sadr
bağdat
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Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi basmasıyla başlayan olayla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere Zoom üzerinden verdiği brifingde ABD dış politikasına yönelik açıklamalarda bulundu.Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşanan çatışmaları "rahatsız edici" olarak nitelendiren Kirby, "Şimdi gerginlik değil, diyalog zamanı. Bu şiddet olaylarının yatıştırılması ve barışçıl göstericilere saygı duyulması çağrısı yapıyoruz" ifadesini kullandı.Kirby, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin boşaltıldığı iddialarını da yalanlayarak, bu aşamada böyle bir şeye gerek olmadığını söyledi.ABD ve Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta yaşanan gelişmelerden endişe duyduğunu açıkladı ve siyasi çevrelere anlaşmazlıkları çözmek için diyalog çağrısı yaptı.ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden çağrıÖte yandan, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Irak'ın pek çok kentinde yaşanan ve devlet kurumlarının çalışmasına engel olan olaylar endişe verici" ifadesi kullanıldı.Tüm taraflara sükuneti koruma ve ülkeyi şiddet sarmalına sürükleyecek eylemlerden kaçınma çağrısı yapılan açıklamada, "Irak'ın güvenlik, istikrar ve egemenliğini tehlikeye atmaya gerek yok. Anlaşmazlıkların çözümü için diyalog masasına oturmanın zamanı geldi" vurgusu yapıldı.Açıklamada ayrıca, barışçıl gösteri hakkı teyit edilmekle birlikte göstericilere kamu kurumlarının çalışmasına izin verme çağrısı yapıldı.BM'den açıklamaBirleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) da yazılı açıklamasında, göstericileri Yeşil Bölge'yi terk etme ve hükümet binalarını boşaltmaya çağırdı.Bugünkü gelişmelerin çok tehlikeli olduğu belirtilen açıklamada, göstericilerden barışçıl olmayı sürdürmeleri ve önü alınamaz sonuçlar doğuracak eylemlerden kaçınmaları istendi.UNAMI, siyasi çevreleri de tansiyonu düşürmek için çalışmaya ve anlaşmazlıkların tek çözüm yolu olarak diyalogu benimsemeye çağırdı.Ne olmuştu?Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.Sadr yanlısı bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmış, Şii liderin destekçilerinden bir diğer grup da Hükümet Sarayı'na girmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220829/irak-gucleri-ile-sadr-yanlisi-eylemciler-arasinda-catisma-2-protestocu-hayatini-kaybetti-1060533854.html
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abd, john kirby, mukteda es-sadr, bağdat
abd, john kirby, mukteda es-sadr, bağdat

ABD, Irak'taki olayların 'yatıştırılması' çağrısı yaptı

22:15 29.08.2022 (güncellendi: 22:22 29.08.2022)
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEHIrak - protesto - Yeşil Bölge
Irak - protesto - Yeşil Bölge - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEH
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Irak'taki olayların bir an önce yatıştırılması ve tarafların diyalog kurması çağrısında bulundu.
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi basmasıyla başlayan olayla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere Zoom üzerinden verdiği brifingde ABD dış politikasına yönelik açıklamalarda bulundu.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşanan çatışmaları "rahatsız edici" olarak nitelendiren Kirby, "Şimdi gerginlik değil, diyalog zamanı. Bu şiddet olaylarının yatıştırılması ve barışçıl göstericilere saygı duyulması çağrısı yapıyoruz" ifadesini kullandı.
Kirby, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin boşaltıldığı iddialarını da yalanlayarak, bu aşamada böyle bir şeye gerek olmadığını söyledi.
ABD ve Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta yaşanan gelişmelerden endişe duyduğunu açıkladı ve siyasi çevrelere anlaşmazlıkları çözmek için diyalog çağrısı yaptı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden çağrı

Öte yandan, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Irak'ın pek çok kentinde yaşanan ve devlet kurumlarının çalışmasına engel olan olaylar endişe verici" ifadesi kullanıldı.
Tüm taraflara sükuneti koruma ve ülkeyi şiddet sarmalına sürükleyecek eylemlerden kaçınma çağrısı yapılan açıklamada, "Irak'ın güvenlik, istikrar ve egemenliğini tehlikeye atmaya gerek yok. Anlaşmazlıkların çözümü için diyalog masasına oturmanın zamanı geldi" vurgusu yapıldı.
Açıklamada ayrıca, barışçıl gösteri hakkı teyit edilmekle birlikte göstericilere kamu kurumlarının çalışmasına izin verme çağrısı yapıldı.

BM'den açıklama

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) da yazılı açıklamasında, göstericileri Yeşil Bölge'yi terk etme ve hükümet binalarını boşaltmaya çağırdı.
Bugünkü gelişmelerin çok tehlikeli olduğu belirtilen açıklamada, göstericilerden barışçıl olmayı sürdürmeleri ve önü alınamaz sonuçlar doğuracak eylemlerden kaçınmaları istendi.
UNAMI, siyasi çevreleri de tansiyonu düşürmek için çalışmaya ve anlaşmazlıkların tek çözüm yolu olarak diyalogu benimsemeye çağırdı.

Ne olmuştu?

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.
Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.
Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Sadr yanlısı bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmış, Şii liderin destekçilerinden bir diğer grup da Hükümet Sarayı'na girmişti.
Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
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Irak güçlerinden Sadr yanlısı eylemcilere müdahale: 12 protestocu öldü, 100'ü aşkın kişi yaralandı
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