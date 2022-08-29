https://sputniknews.com.tr/20220829/irak-gucleri-ile-sadr-yanlisi-eylemciler-arasinda-catisma-2-protestocu-hayatini-kaybetti-1060533854.html

Irak güçlerinden Sadr yanlısı eylemcilere müdahale: 2 protestocu hayatını kaybetti

Irak güçlerinden Sadr yanlısı eylemcilere müdahale: 2 protestocu hayatını kaybetti

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr'ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giren Sadr destekçileriyle... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T18:43+0300

2022-08-29T18:43+0300

2022-08-29T19:01+0300

irak

mukteda es-sadr

protesto

dünya

yeşil bölge

bağdat

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı. AFP haber ajansı 2 protestocunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.Güvenlik güçleri, Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basan Sadr destekçilerini hükümet kurumlarından uzaklaştırmak için kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve silahlarla müdahale etti.Müdahale sırasında yaralanan Sadr destekçisi onlarca eylemci hastanelere kaldırıldı.Kazımi'den olağanüstü toplantıÖte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.Başbakan Kazımi, Sadr'a bağlı kişilerin Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini istedi.ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliye edildiği iddiasıHaşdi Şabi Güvenlik Birimi'ne bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başladı.Irak güçleri, Yeşil Bölge'deki Sadr'a bağlı eylemcileri dağıtmak için havaya ateş açmayı sürdürüyor.Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edildi.Ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağıIrak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurdu.Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemleri nedeniyle bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirilmişti.

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irak, mukteda es-sadr, protesto, yeşil bölge, bağdat