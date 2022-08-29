Irak güçlerinden Sadr yanlısı eylemcilere müdahale: 2 protestocu hayatını kaybetti
18:43 29.08.2022 (güncellendi: 19:01 29.08.2022)
© AFP 2022Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesi
© AFP 2022
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr'ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giren Sadr destekçileriyle polis arasında çatışma yaşandı. Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralanırken, 2 protestocunun öldüğü bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı. AFP haber ajansı 2 protestocunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.
#BREAKING Two protesters killed in clashes in Baghdad's Green Zone: medics pic.twitter.com/XdPDaVMu9g— AFP News Agency (@AFP) August 29, 2022
Güvenlik güçleri, Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basan Sadr destekçilerini hükümet kurumlarından uzaklaştırmak için kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve silahlarla müdahale etti.
Müdahale sırasında yaralanan Sadr destekçisi onlarca eylemci hastanelere kaldırıldı.
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr'ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giren Sadr destekçileriyle polis arasında çatışma yaşandıhttps://t.co/nYVJJeLtLz pic.twitter.com/hKlYvC3AoF— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 29, 2022
Kazımi'den olağanüstü toplantı
Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
Başbakan Kazımi, Sadr'a bağlı kişilerin Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini istedi.
ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliye edildiği iddiası
Haşdi Şabi Güvenlik Birimi'ne bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başladı.
Irak güçleri, Yeşil Bölge'deki Sadr'a bağlı eylemcileri dağıtmak için havaya ateş açmayı sürdürüyor.
Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edildi.
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği personelinin, kentteki şiddetli protestolar nedeniyle tahliye edildiği iddia ediliyor https://t.co/1X6mvo1Gn8https://t.co/OJzMakyohG pic.twitter.com/jOOty1yJUX— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 29, 2022
Ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı
Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurdu.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemleri nedeniyle bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirilmişti.
Irak'ta yerel medyaya göre, Mukteda es-Sadr'a bağlı Barış Tugayları Bağdat'ta konuşlanmaya başladı https://t.co/1X6mvo1Gn8https://t.co/kD0tQMSzTt pic.twitter.com/J9InfY1KcV— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 29, 2022