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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220828/ft-ab-rusya-ile-vize-kolayligi-saglayan-anlasmanin-askiya-alinmasini-destekleyecek-1060493592.html
FT: AB, Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınmasını destekleyecek
FT: AB, Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınmasını destekleyecek
İngiliz Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının bu hafta Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınmasını... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T14:58+0300
2022-08-28T15:13+0300
ukrayna krizi
rusya
ab
vize
vize
vize muafiyeti
anlaşma
askıya alma
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Financial Times'ın kendi kaynaklarına atıfla yayınladığı haberde, Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınması konusunun 30-31 Ağustos’ta Prag'da yapılacak olan AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda ele alınmasının planlandığı kaydedildi.Habere göre AB, bazı ülkelerin Rusya vatandaşlarına vize verilmesinin yasaklanmasına yönelik çağrıları sonrasında Ruslara verilen vize sayısını azaltmak için önümüzdeki hafta bu önlemi desteklemeyi planlıyor.Avrupalı yetkililer ayrıca yılın sonuna kadar Ruslara verilen vizeler ile ilgili daha radikal değişikliklerin yapılabileceğini belirtiyor.Bununla birlikte Avrupa Komisyonu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada AB üye devletlerinin bağımsız olarak Ruslara verilen vizelere kısıtlama getirebileceklerini, ancak her halukarda vize verilmesini gerektiren insani durumlar, AB'de bulunan aile fertleri ve gazeteciler ya da muhalifler gibi insan kategorilerin olacağı hatırlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220822/alman-basini-bazi-alman-politikacilar-ruslara-vize-verilmesinin-durdurulmasindan-yana-1060247680.html
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rusya, ab, vize, vize, vize muafiyeti, anlaşma, askıya alma
rusya, ab, vize, vize, vize muafiyeti, anlaşma, askıya alma

FT: AB, Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınmasını destekleyecek

14:58 28.08.2022 (güncellendi: 15:13 28.08.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya ve Avrupa Birliği bayrakları
Rusya ve Avrupa Birliği bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
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İngiliz Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının bu hafta Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınmasını desteklemeyi planladıklarını yazdı.
Financial Times'ın kendi kaynaklarına atıfla yayınladığı haberde, Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınması konusunun 30-31 Ağustos’ta Prag'da yapılacak olan AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda ele alınmasının planlandığı kaydedildi.
Habere göre AB, bazı ülkelerin Rusya vatandaşlarına vize verilmesinin yasaklanmasına yönelik çağrıları sonrasında Ruslara verilen vize sayısını azaltmak için önümüzdeki hafta bu önlemi desteklemeyi planlıyor.
Avrupalı yetkililer ayrıca yılın sonuna kadar Ruslara verilen vizeler ile ilgili daha radikal değişikliklerin yapılabileceğini belirtiyor.
Bununla birlikte Avrupa Komisyonu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada AB üye devletlerinin bağımsız olarak Ruslara verilen vizelere kısıtlama getirebileceklerini, ancak her halukarda vize verilmesini gerektiren insani durumlar, AB'de bulunan aile fertleri ve gazeteciler ya da muhalifler gibi insan kategorilerin olacağı hatırlatıldı.
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