https://sputniknews.com.tr/20220828/ft-ab-rusya-ile-vize-kolayligi-saglayan-anlasmanin-askiya-alinmasini-destekleyecek-1060493592.html
FT: AB, Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınmasını destekleyecek
FT: AB, Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınmasını destekleyecek
İngiliz Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının bu hafta Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınmasını... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T14:58+0300
2022-08-28T14:58+0300
2022-08-28T15:13+0300
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Financial Times'ın kendi kaynaklarına atıfla yayınladığı haberde, Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınması konusunun 30-31 Ağustos’ta Prag'da yapılacak olan AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda ele alınmasının planlandığı kaydedildi.Habere göre AB, bazı ülkelerin Rusya vatandaşlarına vize verilmesinin yasaklanmasına yönelik çağrıları sonrasında Ruslara verilen vize sayısını azaltmak için önümüzdeki hafta bu önlemi desteklemeyi planlıyor.Avrupalı yetkililer ayrıca yılın sonuna kadar Ruslara verilen vizeler ile ilgili daha radikal değişikliklerin yapılabileceğini belirtiyor.Bununla birlikte Avrupa Komisyonu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada AB üye devletlerinin bağımsız olarak Ruslara verilen vizelere kısıtlama getirebileceklerini, ancak her halukarda vize verilmesini gerektiren insani durumlar, AB'de bulunan aile fertleri ve gazeteciler ya da muhalifler gibi insan kategorilerin olacağı hatırlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220822/alman-basini-bazi-alman-politikacilar-ruslara-vize-verilmesinin-durdurulmasindan-yana-1060247680.html
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rusya, ab, vize, vize, vize muafiyeti, anlaşma, askıya alma
rusya, ab, vize, vize, vize muafiyeti, anlaşma, askıya alma
FT: AB, Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınmasını destekleyecek
14:58 28.08.2022 (güncellendi: 15:13 28.08.2022) Abone ol
İngiliz Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının bu hafta Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınmasını desteklemeyi planladıklarını yazdı.
Financial Times'ın kendi kaynaklarına atıfla yayınladığı haberde, Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınması konusunun 30-31 Ağustos’ta Prag'da yapılacak olan AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda ele alınmasının planlandığı kaydedildi.
Habere göre AB, bazı ülkelerin Rusya vatandaşlarına vize verilmesinin yasaklanmasına yönelik çağrıları sonrasında Ruslara verilen vize sayısını azaltmak için önümüzdeki hafta bu önlemi desteklemeyi planlıyor.
Avrupalı yetkililer ayrıca yılın sonuna kadar Ruslara verilen vizeler ile ilgili daha radikal değişikliklerin yapılabileceğini belirtiyor.
Bununla birlikte Avrupa Komisyonu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada AB üye devletlerinin bağımsız olarak Ruslara verilen vizelere kısıtlama getirebileceklerini, ancak her halukarda vize verilmesini gerektiren insani durumlar, AB'de bulunan aile fertleri ve gazeteciler ya da muhalifler gibi insan kategorilerin olacağı hatırlatıldı.