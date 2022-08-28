https://sputniknews.com.tr/20220828/ft-ab-rusya-ile-vize-kolayligi-saglayan-anlasmanin-askiya-alinmasini-destekleyecek-1060493592.html

FT: AB, Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınmasını destekleyecek

FT: AB, Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınmasını destekleyecek

İngiliz Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının bu hafta Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınmasını... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T14:58+0300

2022-08-28T14:58+0300

2022-08-28T15:13+0300

ukrayna krizi

rusya

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vize muafiyeti

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askıya alma

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Financial Times'ın kendi kaynaklarına atıfla yayınladığı haberde, Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınması konusunun 30-31 Ağustos’ta Prag'da yapılacak olan AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda ele alınmasının planlandığı kaydedildi.Habere göre AB, bazı ülkelerin Rusya vatandaşlarına vize verilmesinin yasaklanmasına yönelik çağrıları sonrasında Ruslara verilen vize sayısını azaltmak için önümüzdeki hafta bu önlemi desteklemeyi planlıyor.Avrupalı yetkililer ayrıca yılın sonuna kadar Ruslara verilen vizeler ile ilgili daha radikal değişikliklerin yapılabileceğini belirtiyor.Bununla birlikte Avrupa Komisyonu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada AB üye devletlerinin bağımsız olarak Ruslara verilen vizelere kısıtlama getirebileceklerini, ancak her halukarda vize verilmesini gerektiren insani durumlar, AB'de bulunan aile fertleri ve gazeteciler ya da muhalifler gibi insan kategorilerin olacağı hatırlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220822/alman-basini-bazi-alman-politikacilar-ruslara-vize-verilmesinin-durdurulmasindan-yana-1060247680.html

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