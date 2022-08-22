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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220822/alman-basini-bazi-alman-politikacilar-ruslara-vize-verilmesinin-durdurulmasindan-yana-1060247680.html
Alman basını: Bazı Alman politikacılar Ruslara vize verilmesinin durdurulmasından yana
Alman basını: Bazı Alman politikacılar Ruslara vize verilmesinin durdurulmasından yana
Alman Bild Gazetesi, ülkedeki bazı muhalif politikacıların Ruslara Schengen vizesi verilmesinin durdurulmasından yana olduğunu yazdı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T21:05+0300
2022-08-22T21:05+0300
ukrayna krizi
rusya
rus turist
almanya
hristiyan demokrat birlik (cdu)
hristiyan birlik (cdu/csu)
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Habere göre özellikle Almanya Hıristiyan Demokrat Birliği’nden (CDU) Dennis Radtke, Rusların ‘Avrupa'ya tatile gitmelerini ve hiçbir şey olmamış gibi paralarını harcamalarını’ ‘çekilebilecek gibi değil’ diye nitelendirdi.CDU partisinin ‘kardeşi’ Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) temsilcisi Andrea Lindholz da konuya ilişkin açıklamasında, “Federal hükümet bir kez daha Avrupalı ortaklarımıza karşı çıkmamalı, Ruslara turistik vize verilmesi durdurulmalı. Rus halkına net sinyaller göndermek söz konusu” diye konuştu.Hristiyan Birlik (CDU/CSU) meclis grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt ise Rus halkının düşman olmadığını söyleyerek, yalnızca Rus yönetimi ile bağlantılı Ruslara yönelik vizelerin durdurulması çağrısında bulundu.Son zamanlarda Batı'da Rus vatandaşlarına vize verilmesinin durdurulması ve ülkelerin Rusların girişine kapatılması yönünde giderek artan çağrılar söz konusu. Finlandiya ve Estonya başbakanları bu yönde açıklama yaptı, aynı zamanda Letonya ve Estonya, Rus vatandaşlarına vize verilme işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Ruslara vize verilmesini durdurma fikrini şovenist, Tallinn'in kararını ise Estonya karşıtı olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220817/letonya-rusya-ile-ziyaret-anlasmasini-feshetti-1060026440.html
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rusya, rus turist, almanya, hristiyan demokrat birlik (cdu), hristiyan birlik (cdu/csu)
rusya, rus turist, almanya, hristiyan demokrat birlik (cdu), hristiyan birlik (cdu/csu)

Alman basını: Bazı Alman politikacılar Ruslara vize verilmesinin durdurulmasından yana

21:05 22.08.2022
© Sputnik / Павел ЛисицынRus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs
Rus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Alman Bild Gazetesi, ülkedeki bazı muhalif politikacıların Ruslara Schengen vizesi verilmesinin durdurulmasından yana olduğunu yazdı.
Habere göre özellikle Almanya Hıristiyan Demokrat Birliği’nden (CDU) Dennis Radtke, Rusların ‘Avrupa'ya tatile gitmelerini ve hiçbir şey olmamış gibi paralarını harcamalarını’ ‘çekilebilecek gibi değil’ diye nitelendirdi.
CDU partisinin ‘kardeşi’ Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) temsilcisi Andrea Lindholz da konuya ilişkin açıklamasında, “Federal hükümet bir kez daha Avrupalı ortaklarımıza karşı çıkmamalı, Ruslara turistik vize verilmesi durdurulmalı. Rus halkına net sinyaller göndermek söz konusu” diye konuştu.
Hristiyan Birlik (CDU/CSU) meclis grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt ise Rus halkının düşman olmadığını söyleyerek, yalnızca Rus yönetimi ile bağlantılı Ruslara yönelik vizelerin durdurulması çağrısında bulundu.
Son zamanlarda Batı'da Rus vatandaşlarına vize verilmesinin durdurulması ve ülkelerin Rusların girişine kapatılması yönünde giderek artan çağrılar söz konusu. Finlandiya ve Estonya başbakanları bu yönde açıklama yaptı, aynı zamanda Letonya ve Estonya, Rus vatandaşlarına vize verilme işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Ruslara vize verilmesini durdurma fikrini şovenist, Tallinn'in kararını ise Estonya karşıtı olarak nitelendirdi.
Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
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