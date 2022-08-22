https://sputniknews.com.tr/20220822/alman-basini-bazi-alman-politikacilar-ruslara-vize-verilmesinin-durdurulmasindan-yana-1060247680.html

Alman basını: Bazı Alman politikacılar Ruslara vize verilmesinin durdurulmasından yana

Alman basını: Bazı Alman politikacılar Ruslara vize verilmesinin durdurulmasından yana

Alman Bild Gazetesi, ülkedeki bazı muhalif politikacıların Ruslara Schengen vizesi verilmesinin durdurulmasından yana olduğunu yazdı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T21:05+0300

2022-08-22T21:05+0300

2022-08-22T21:05+0300

ukrayna krizi

rusya

rus turist

almanya

hristiyan demokrat birlik (cdu)

hristiyan birlik (cdu/csu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048962156_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_8710c1d20d5a53ddbca9add9f0ff2032.jpg

Habere göre özellikle Almanya Hıristiyan Demokrat Birliği’nden (CDU) Dennis Radtke, Rusların ‘Avrupa'ya tatile gitmelerini ve hiçbir şey olmamış gibi paralarını harcamalarını’ ‘çekilebilecek gibi değil’ diye nitelendirdi.CDU partisinin ‘kardeşi’ Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) temsilcisi Andrea Lindholz da konuya ilişkin açıklamasında, “Federal hükümet bir kez daha Avrupalı ortaklarımıza karşı çıkmamalı, Ruslara turistik vize verilmesi durdurulmalı. Rus halkına net sinyaller göndermek söz konusu” diye konuştu.Hristiyan Birlik (CDU/CSU) meclis grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt ise Rus halkının düşman olmadığını söyleyerek, yalnızca Rus yönetimi ile bağlantılı Ruslara yönelik vizelerin durdurulması çağrısında bulundu.Son zamanlarda Batı'da Rus vatandaşlarına vize verilmesinin durdurulması ve ülkelerin Rusların girişine kapatılması yönünde giderek artan çağrılar söz konusu. Finlandiya ve Estonya başbakanları bu yönde açıklama yaptı, aynı zamanda Letonya ve Estonya, Rus vatandaşlarına vize verilme işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Ruslara vize verilmesini durdurma fikrini şovenist, Tallinn'in kararını ise Estonya karşıtı olarak nitelendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220817/letonya-rusya-ile-ziyaret-anlasmasini-feshetti-1060026440.html

rusya

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rus turist, almanya, hristiyan demokrat birlik (cdu), hristiyan birlik (cdu/csu)