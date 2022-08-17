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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220817/letonya-rusya-ile-ziyaret-anlasmasini-feshetti-1060026440.html
Letonya, Rusya ile ziyaret anlaşmasını feshetti
Letonya, Rusya ile ziyaret anlaşmasını feshetti
Letonya, Rusya ile sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşların karşılıklı ziyaretlerini kolaylaştıran anlaşmayı feshetti. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T10:15+0300
2022-08-17T10:17+0300
ukrayna krizi
letonya
rusya
vize
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Letonya Dışişleri Bakanlığı, Letonya ve Rusya arasında sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşların seyahatini kolaylaştırmak ve kültürel ve ekonomik bağları geliştirmek için Aralık 1994'te imzalanan karşılıklı ziyaret anlaşmasını feshettiğini duyurdu. Letonya, ayrıca vatandaşlarına Rusya'ya gitmemelerini tavsiye ederken, anlaşma ile sağlanan basitleştirilmiş vize prosedürünün artık mümkün olmadığını kaydetti. Letonya parlamentosunda yapılan son toplantıda Rusya'nın 'teröre destek veren ülkeler' kategorisine alınması, Rusya ve Belarus'a karşı yaptırımların arttırılması, Belarus ve Rusya vatandaşlarına vize kısıtlaması yönünde kararlar alınmış, aynı zamanda Ukrayna'ya da mali, askeri, insani ve diplomatik desteklerin alınması da yasalaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220816/finlandiya-ruslara-eskisi-kadar-vize-vermeyecek-1059995108.html
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letonya, rusya, vize
letonya, rusya, vize

Letonya, Rusya ile ziyaret anlaşmasını feshetti

10:15 17.08.2022 (güncellendi: 10:17 17.08.2022)
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girMoskova
Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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Letonya, Rusya ile sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşların karşılıklı ziyaretlerini kolaylaştıran anlaşmayı feshetti.
Letonya Dışişleri Bakanlığı, Letonya ve Rusya arasında sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşların seyahatini kolaylaştırmak ve kültürel ve ekonomik bağları geliştirmek için Aralık 1994'te imzalanan karşılıklı ziyaret anlaşmasını feshettiğini duyurdu.
Letonya, ayrıca vatandaşlarına Rusya'ya gitmemelerini tavsiye ederken, anlaşma ile sağlanan basitleştirilmiş vize prosedürünün artık mümkün olmadığını kaydetti.
Letonya parlamentosunda yapılan son toplantıda Rusya'nın 'teröre destek veren ülkeler' kategorisine alınması, Rusya ve Belarus'a karşı yaptırımların arttırılması, Belarus ve Rusya vatandaşlarına vize kısıtlaması yönünde kararlar alınmış, aynı zamanda Ukrayna'ya da mali, askeri, insani ve diplomatik desteklerin alınması da yasalaşmıştı.
Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
Ukrayna krizi
Finlandiya, Ruslara eskisi kadar vize vermeyecek
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