https://sputniknews.com.tr/20220827/almanyada-alisveris-merkezleri-tasarruf-icin-yuruyen-merdivenleri-kismen-kapatmaya-basladi-1060472616.html

Almanya'da alışveriş merkezleri, tasarruf için yürüyen merdivenleri kısmen kapatmaya başladı

Almanya'da alışveriş merkezleri, tasarruf için yürüyen merdivenleri kısmen kapatmaya başladı

Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar sonrası enerji krizi yaşayan Almanya'da alışveriş merkezleri, tasarruf için yürüyen merdivenleri kısmi olarak kapatmaya... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T18:03+0300

2022-08-27T18:03+0300

2022-08-27T18:03+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

alışveriş merkezi

yürüyen merdiven

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Almanya'nın önde gelen alışveriş merkezleri, enerji tasarrufu önlemlerinin bir parçası olarak bazı yürüyen merdivenleri kapatma kararı aldı.Bild gazetesinde yer alan habere göre Satürn ve Karstadt perakende zincirlerinde yürüyen merdivenler sınırlı olarak çalıştırılmaya başladı.Galeria-Kaufhof satış grubu başkanı Miguel Müllenbach, gazeteye verdiği demeçte, "Aydınlatma ve yürüyen merdivenlerde enerji tasarrufu yapmaya başladık. Bunu müşterilere yük olmamak kaydıyla mümkün olduğunca yapıyoruz" ifadelerini kullandı.24 Ağustos'ta Alman hükümeti, kışın enerji tasarrufu sağlayacak ve gaz tüketimini yüzde 2 ila 2,5 oranında azaltacak önlemler üzerinde anlaşmıştı.Rusya'yı hedef alan yaptırımlarla birlikte enerji krizinde olan Almanya, uyguladığı önlemler kapsamında kamu kurumlarında maksimum ısınma sıcaklığının 20 dereceden 19 dereceye düşürme ve anıtlar, reklam tabelaları ve aydınlatmaları saat 22.00'den 06.00'ya kadar kapatma kararı almıştı.Önlemler arasında ayrıca mağaza sahiplerinin kapılarını uzun süre açık tutmaları da yasaklanmıştı.

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almanya, alışveriş merkezi, yürüyen merdiven