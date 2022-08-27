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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220827/almanyada-alisveris-merkezleri-tasarruf-icin-yuruyen-merdivenleri-kismen-kapatmaya-basladi-1060472616.html
Almanya'da alışveriş merkezleri, tasarruf için yürüyen merdivenleri kısmen kapatmaya başladı
Almanya'da alışveriş merkezleri, tasarruf için yürüyen merdivenleri kısmen kapatmaya başladı
Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar sonrası enerji krizi yaşayan Almanya'da alışveriş merkezleri, tasarruf için yürüyen merdivenleri kısmi olarak kapatmaya... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T18:03+0300
2022-08-27T18:03+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
alışveriş merkezi
yürüyen merdiven
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Almanya'nın önde gelen alışveriş merkezleri, enerji tasarrufu önlemlerinin bir parçası olarak bazı yürüyen merdivenleri kapatma kararı aldı.Bild gazetesinde yer alan habere göre Satürn ve Karstadt perakende zincirlerinde yürüyen merdivenler sınırlı olarak çalıştırılmaya başladı.Galeria-Kaufhof satış grubu başkanı Miguel Müllenbach, gazeteye verdiği demeçte, "Aydınlatma ve yürüyen merdivenlerde enerji tasarrufu yapmaya başladık. Bunu müşterilere yük olmamak kaydıyla mümkün olduğunca yapıyoruz" ifadelerini kullandı.24 Ağustos'ta Alman hükümeti, kışın enerji tasarrufu sağlayacak ve gaz tüketimini yüzde 2 ila 2,5 oranında azaltacak önlemler üzerinde anlaşmıştı.Rusya'yı hedef alan yaptırımlarla birlikte enerji krizinde olan Almanya, uyguladığı önlemler kapsamında kamu kurumlarında maksimum ısınma sıcaklığının 20 dereceden 19 dereceye düşürme ve anıtlar, reklam tabelaları ve aydınlatmaları saat 22.00'den 06.00'ya kadar kapatma kararı almıştı.Önlemler arasında ayrıca mağaza sahiplerinin kapılarını uzun süre açık tutmaları da yasaklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220826/kiyamet-sonrasi-dizileri-gibi-alametler-belirdi-fransiz-elektrik-fiyati-ilk-kez-1000-euroyu-gecti-1060438287.html
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almanya, alışveriş merkezi, yürüyen merdiven
almanya, alışveriş merkezi, yürüyen merdiven

Almanya'da alışveriş merkezleri, tasarruf için yürüyen merdivenleri kısmen kapatmaya başladı

18:03 27.08.2022
© Flickryürüyen merdiven
yürüyen merdiven - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© Flickr
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Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar sonrası enerji krizi yaşayan Almanya'da alışveriş merkezleri, tasarruf için yürüyen merdivenleri kısmi olarak kapatmaya başladı.
Almanya'nın önde gelen alışveriş merkezleri, enerji tasarrufu önlemlerinin bir parçası olarak bazı yürüyen merdivenleri kapatma kararı aldı.
Bild gazetesinde yer alan habere göre Satürn ve Karstadt perakende zincirlerinde yürüyen merdivenler sınırlı olarak çalıştırılmaya başladı.
Galeria-Kaufhof satış grubu başkanı Miguel Müllenbach, gazeteye verdiği demeçte, "Aydınlatma ve yürüyen merdivenlerde enerji tasarrufu yapmaya başladık. Bunu müşterilere yük olmamak kaydıyla mümkün olduğunca yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
24 Ağustos'ta Alman hükümeti, kışın enerji tasarrufu sağlayacak ve gaz tüketimini yüzde 2 ila 2,5 oranında azaltacak önlemler üzerinde anlaşmıştı.
Rusya'yı hedef alan yaptırımlarla birlikte enerji krizinde olan Almanya, uyguladığı önlemler kapsamında kamu kurumlarında maksimum ısınma sıcaklığının 20 dereceden 19 dereceye düşürme ve anıtlar, reklam tabelaları ve aydınlatmaları saat 22.00'den 06.00'ya kadar kapatma kararı almıştı.
Önlemler arasında ayrıca mağaza sahiplerinin kapılarını uzun süre açık tutmaları da yasaklanmıştı.
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