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https://sputniknews.com.tr/20220826/bakan-nebati-is-dunyasinin-ambargo-ile-ilgili-mektuptan-endiselenmesi-anlamsiz-1060421324.html
Bakan Nebati: İş dünyasının ambargo ile ilgili mektuptan endişelenmesi anlamsız
Bakan Nebati: İş dünyasının ambargo ile ilgili mektuptan endişelenmesi anlamsız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk şirketlerine yolladığı 'Rusya' mektubuyla ilgili olarak "Türk iş dünyası örgütlerine... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T11:14+0300
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ekonomi
nureddin nebati
mektup
abd
rusya
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Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığı tarafından Türk iş örgütlerine yollanan Rusya içerikli mektupla ilgili açıklamada bulundu.Nebati’nin açıklaması şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20220823/tusiad-abdden-rusya-yaptirimlarina-karsi-uyari-mektubu-aldigini-dogruladi-1060302000.html
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nureddin nebati, mektup, abd, rusya, tüsiad
nureddin nebati, mektup, abd, rusya, tüsiad

Bakan Nebati: İş dünyasının ambargo ile ilgili mektuptan endişelenmesi anlamsız

11:14 26.08.2022 (güncellendi: 11:22 26.08.2022)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk şirketlerine yolladığı 'Rusya' mektubuyla ilgili olarak "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir" açıklamasında bulundu
Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığı tarafından Türk iş örgütlerine yollanan Rusya içerikli mektupla ilgili açıklamada bulundu.
Nebati’nin açıklaması şöyle:
Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir.
Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD’nin işletmelerini ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı ortak çaba sarf etmeye ve işbirliğini güçlendirmeye önem veriyor.
ABD Hazine Bakanlığı’nın Türk iş dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere, Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelmeye devam ediyor. Türk İş dünyası gerek iş ahlakı gerekse hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle nice başarılara imza attı ve artmaya devam edecek. Barışı ve daha fazla ticareti hedefleyen diplomasimizle iş insanlarımızın küresel ekonomide daha önemli bir rol oynaması için güçlü bir insiyatif ortaya koyuyoruz.
Türkiye ekonomisinin tüm aktörleri, serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlıdır. Küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır.
Ayrıca komşularımızla başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız.
TÜSİAD - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
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