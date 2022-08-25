https://sputniknews.com.tr/20220825/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-2-kadinin-beraber-evlat-edindigi-iddiasina-yalanlama-1060381770.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 kadının beraber evlat edindiği iddiasına yalanlama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 kadının beraber evlat edindiği iddiasına yalanlama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal medyada 2 kadının, 1 bebeğin anne ve baba rollerini üstlenerek bakımını sağladığı paylaşımları üzerine... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T14:28+0300
2022-08-25T14:28+0300
2022-08-25T14:31+0300
evlat edinme
türkiye
kadın
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nuray Güler ve Yeliz Günay'ın sosyal medyada 'Bebeğimiz oldu' paylaşımları üzerine gerçekleştirilen soruşturmanın ardından konuya ilişkin açıklama yayımladı. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce bebeğin öz annesi Yeliz Günay'a ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan görüşmede, Yeliz Günay paylaşıma konu olan bebeğin kendi öz çocuğu olduğunu, babasının ise Kaan Güler isimli bir erkek olduğunu belirtmiştir. Paylaşımlarda yer alan diğer kadının Kaan Güler'in kardeşi, yani bebeğin halası Nuray Güler olduğunu ve Nuray Güler ile aynı zamanda iş arkadaşı olduklarını ifade etmiştir. Anne Yeliz Günay, bebeğin babası Kaan Güler'in resmi olarak bir başkasıyla evli bulunduğunu ancak evlilik dışı birlikteliklerinden doğan çocuğuna da soyismini verdiğini ve bebeğin bakımını 2 ailenin birlikte yaptığını söylemiştir" denildi.2 kadının, bebeği evlat edinmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilerek, "Ailenin 12 aylık öz bebeği hakkında detaylı inceleme yapılacaktır. Bebeğin zihinsel, bilişsel ve fiziksel gelişimi Bakanlığımız için aslolandır" açıklaması yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220824/almanyadaki-turk-ailenin-bebegi-ile-ilgili-aciklama-koruyucu-turk-aile-onerisinde-bulunduk-1060313929.html
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evlat edinme, kadın, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
evlat edinme, kadın, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 kadının beraber evlat edindiği iddiasına yalanlama
14:28 25.08.2022 (güncellendi: 14:31 25.08.2022) Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal medyada 2 kadının, 1 bebeğin anne ve baba rollerini üstlenerek bakımını sağladığı paylaşımları üzerine kadınlardan birinin bebeğin annesi diğerinin de halası olduğu, evlat edinme durumunun olmadığı açıklandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nuray Güler ve Yeliz Günay'ın sosyal medyada 'Bebeğimiz oldu' paylaşımları üzerine gerçekleştirilen soruşturmanın ardından konuya ilişkin açıklama yayımladı.
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce bebeğin öz annesi Yeliz Günay'a ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan görüşmede, Yeliz Günay paylaşıma konu olan bebeğin kendi öz çocuğu olduğunu, babasının ise Kaan Güler isimli bir erkek olduğunu belirtmiştir. Paylaşımlarda yer alan diğer kadının Kaan Güler'in kardeşi, yani bebeğin halası Nuray Güler olduğunu ve Nuray Güler ile aynı zamanda iş arkadaşı olduklarını ifade etmiştir. Anne Yeliz Günay, bebeğin babası Kaan Güler'in resmi olarak bir başkasıyla evli bulunduğunu ancak evlilik dışı birlikteliklerinden doğan çocuğuna da soyismini verdiğini ve bebeğin bakımını 2 ailenin birlikte yaptığını söylemiştir" denildi.
2 kadının, bebeği evlat edinmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilerek, "Ailenin 12 aylık öz bebeği hakkında detaylı inceleme yapılacaktır. Bebeğin zihinsel, bilişsel ve fiziksel gelişimi Bakanlığımız için aslolandır" açıklaması yapıldı.