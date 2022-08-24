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https://sputniknews.com.tr/20220824/almanyadaki-turk-ailenin-bebegi-ile-ilgili-aciklama-koruyucu-turk-aile-onerisinde-bulunduk-1060313929.html
Almanya'daki Türk ailenin bebeği ile ilgili açıklama: 'Koruyucu Türk aile önerisinde bulunduk'
Almanya'daki Türk ailenin bebeği ile ilgili açıklama: 'Koruyucu Türk aile önerisinde bulunduk'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Almanya'da yaşayan Türk ailenin 10 aylık bebeklerinin koruyucu aileye verilmesine ilişkin "Ateşeliğimiz aracılığıyla... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T02:51+0300
2022-08-24T03:02+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
bebek
almanya
çocuk
aile
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Almanya'da yaşayan Türk ailenin 10 aylık bebeklerinin koruyucu aileye verilmesine ilişkin açıklama yapıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, sürecin en başından itibaren takip edildiği aktarıldı. Yetkili kurumlara Türk koruyucu aile önerisinde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
türkiye
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, bebek, almanya, çocuk, aile
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, bebek, almanya, çocuk, aile

Almanya'daki Türk ailenin bebeği ile ilgili açıklama: 'Koruyucu Türk aile önerisinde bulunduk'

02:51 24.08.2022 (güncellendi: 03:02 24.08.2022)
© AAAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Almanya'da yaşayan Türk ailenin 10 aylık bebeklerinin koruyucu aileye verilmesine ilişkin "Ateşeliğimiz aracılığıyla, yetkili kurumlarla ilk andan itibaren temas halindeyiz. Bu süreçte, ailesinden alınan bebeğimiz için iki gönüllü koruyucu Türk aile önerisinde bulunduk" açıklaması yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Almanya'da yaşayan Türk ailenin 10 aylık bebeklerinin koruyucu aileye verilmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, sürecin en başından itibaren takip edildiği aktarıldı.
Yetkili kurumlara Türk koruyucu aile önerisinde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yıllardır üzerinde çalıştığımız ve yaygınlaşması için de Alman mercileriyle irtibatta olduğumuz Aile Ateşeliğimiz aracılığıyla, yetkili kurumlarla ilk andan itibaren temas halindeyiz. Bu süreçte, ailesinden alınan bebeğimiz için iki gönüllü koruyucu Türk aile önerisinde bulunduk. Talebimizle ilgili olarak sürecin olumlu şekilde sonuçlanacağını umut ediyoruz. Yurtdışındaki her bir soydaşımızın, kendi kültürümüze ve ahlaki değerlerimize uygun şekilde yaşama tercihlerinin dikkate alınması, bizim açımızdan tartışılmaz bir gerçekliktir. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin getirdiği haklara uygun olarak da çocuklarımızın korunması için her türlü çalışmayı titizlikle gerçekleştirmeye devam edeceğiz."
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