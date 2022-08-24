İstanbul'da beklenen yağış başladı
22:37 24.08.2022 (güncellendi: 23:38 24.08.2022)
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-
Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış başladı. Sağanak nedeniyle araç sürücüleri de zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış İstanbul'da etkisini gösterdi.
Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik ve Beykoz'da gök gürültülü yağış başladı.
Meteoroloji'nin çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış İstanbul'da etkisini göstermeye başladıhttps://t.co/VbkcnfNxx4 https://t.co/m2VHAxs9Fq pic.twitter.com/6hW6tySwA9— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 24, 2022
Kartal'da aniden etkili olan yağmur yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Duraklarda evlerine gitmek için otobüs bekleyen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.
© ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-AW697267Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
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© ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-AW697267
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
2/3
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
3/3
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
1/3
© ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-AW697267
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
2/3
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
3/3
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.