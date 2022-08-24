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İstanbul'da beklenen yağış başladı
İstanbul'da beklenen yağış başladı
Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış başladı. Sağanak nedeniyle araç sürücüleri de zaman zaman zor anlar yaşıyor. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T22:37+0300
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türkiye
meteoroloji
yağmur
sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış İstanbul'da etkisini gösterdi.Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik ve Beykoz'da gök gürültülü yağış başladı.Kartal'da aniden etkili olan yağmur yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Duraklarda evlerine gitmek için otobüs bekleyen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.
https://sputniknews.com.tr/20220824/meteorolojiden-25-il-icin-sel-alarmi-1060317715.html
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meteoroloji, yağmur, sağanak
meteoroloji, yağmur, sağanak

İstanbul'da beklenen yağış başladı

22:37 24.08.2022 (güncellendi: 23:38 24.08.2022)
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-
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Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış başladı. Sağanak nedeniyle araç sürücüleri de zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış İstanbul'da etkisini gösterdi.
Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik ve Beykoz'da gök gürültülü yağış başladı.
Kartal'da aniden etkili olan yağmur yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Duraklarda evlerine gitmek için otobüs bekleyen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.
© ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-AW697267Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı. - Sputnik Türkiye
1/3
© ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-AW697267
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı. - Sputnik Türkiye
2/3
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı. - Sputnik Türkiye
3/3
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
1/3
© ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-AW697267
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
2/3
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
3/3
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
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