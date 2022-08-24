https://sputniknews.com.tr/20220824/istanbulda-beklenen-yagis-basladi-1060351969.html

İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış başladı. Sağanak nedeniyle araç sürücüleri de zaman zaman zor anlar yaşıyor. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T22:37+0300

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türkiye

meteoroloji

yağmur

sağanak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış İstanbul'da etkisini gösterdi.Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik ve Beykoz'da gök gürültülü yağış başladı.Kartal'da aniden etkili olan yağmur yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Duraklarda evlerine gitmek için otobüs bekleyen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

https://sputniknews.com.tr/20220824/meteorolojiden-25-il-icin-sel-alarmi-1060317715.html

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