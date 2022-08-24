https://sputniknews.com.tr/20220824/meteorolojiden-25-il-icin-sel-alarmi-1060317715.html
Meteoroloji'den 10 ile 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
Meteoroloji'den 10 ile 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
Meteoroloji, 24 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre İstanbul dahil 10 il için kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T06:33+0300
2022-08-24T06:33+0300
2022-08-24T06:52+0300
hava durumu
türkiye
yağmur
meteoroloji
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Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 10 kentte sağanak bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.Bilecik, Yalova, Kütahya, Manisa ve İzmir için sarı kodlu uyarı verildi. Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa içinse turuncu uyarı yayınlandı. Öte yandan, AKOM, İstanbul için de yağmur beklendiğini bildirdi. Turuncu ve sarı kod uyarısı nedir?Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
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hava durumu, yağmur, meteoroloji
hava durumu, yağmur, meteoroloji
Meteoroloji'den 10 ile 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
06:33 24.08.2022 (güncellendi: 06:52 24.08.2022) Abone ol
Meteoroloji, 24 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre İstanbul dahil 10 il için kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için sel ve hortuma karşı dikkatli olunması konusunda uyarılar yapıldı.
Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 10 kentte sağanak bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Bilecik, Yalova, Kütahya, Manisa ve İzmir için sarı kodlu uyarı verildi.
Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa içinse turuncu uyarı yayınlandı.
Öte yandan, AKOM, İstanbul için de yağmur beklendiğini bildirdi.
Turuncu ve sarı kod uyarısı nedir?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.