https://sputniknews.com.tr/20220824/meteorolojiden-25-il-icin-sel-alarmi-1060317715.html

Meteoroloji'den 10 ile 'turuncu' ve 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 10 ile 'turuncu' ve 'sarı' uyarı

Meteoroloji, 24 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre İstanbul dahil 10 il için kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T06:33+0300

2022-08-24T06:33+0300

2022-08-24T06:52+0300

hava durumu

türkiye

yağmur

meteoroloji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060304824_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0ec7b92ee090516845f458847414d4b7.jpg

Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 10 kentte sağanak bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.Bilecik, Yalova, Kütahya, Manisa ve İzmir için sarı kodlu uyarı verildi. Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa içinse turuncu uyarı yayınlandı. Öte yandan, AKOM, İstanbul için de yağmur beklendiğini bildirdi. Turuncu ve sarı kod uyarısı nedir?Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, yağmur, meteoroloji