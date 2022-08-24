https://sputniknews.com.tr/20220824/hindistanda-eyaletten-eyalete-yayilan-domates-gribinde-vaka-sayisi-100u-gecti-1060337393.html

Hindistan'da eyaletten eyalete yayılan domates gribinde 'vaka sayısı 100'ü geçti'

Hindistan'da eyaletten eyalete yayılan domates gribinde 'vaka sayısı 100'ü geçti'

Kerala'da 26 Temmuz itibarıyla 5 yaş altı 82 çocukta teşhis edilen domates gribinin komşu Tamil Nadu, kuzeydeki Haryana and doğudaki Orissa eyaletlerine... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T16:54+0300

2022-08-24T16:54+0300

2022-08-24T17:39+0300

yaşam

domates gribi

hindistan

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Hindistan'da çocuklar arasına görülen, kırmızı kabarcıklara yol açması nedeniyle domates gribi adı verilen virüs, eyaletten eyalete yayılıyor. İlkin 6 Mayıs'ta görüldüğü güney eyaleti Kerala'da 26 Temmuz itibarıyla 5 yaş altı 82 çocukta teşhis edilen domates gribiyle ilgili ilkin komşu eyaletler Tamil Nadu ve Karnataka'da alarm verildi. Ardından ZeeNews'a göre Kerala, Tamil Nadu, kuzeydeki Haryana and doğudaki Orissa eyaletlerinde yeni vakalar tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 100'ü geçtiği duyuruldu. Virüs genelde 5 yaş altı çocukları vurmakla birlikte yeni vakalar arasında en büyüğü 9 yaşında olan çocuklar da var. Orissa'da 1-9 yaş arası 26 çocuğun domates gribine yakalandığı belirtildi. Bilim insanlarının tam olarak ne olduğunu belirlemeye çalıştığı bu virüsün vücutta oluşturduğu ağrılı kırmızı kabarcıklar nedeniyle domates gribi diye adlandırılırken çok bulaşıcı olduğu da kaydedildi. Virüsün bebek bezleri, temiz olmayan yüzeylere dokunma veya ağızlarına bir şeyler sokma gibi yakın temas yoluyla kolayca yayılmasından ötürü özellikle çocukların savunmasız olduğu uyarısı yapıldı.Lancet dergisinde enfeksiyonla ilgili yayımlanan makalede “Nadir görülen viral enfeksiyon endemik bir durumda ve yaşamı tehdit edici olmadığı düşünülüyor. Ancak Kovid-19 pandemisinin korkunç deneyimi nedeniyle, daha fazla salgını önlemek için tetikte olarak idare edilmesi gerekir" denildi. Doktorlar, semptomlarının Kovid, chikungunya ateşi ve dang hummasına çok benzemesi nedeniyle domates gribini teşhis etmenin zor olduğunu belirtti.Hindistan'da yağışlı mevsimlerde sık görülen chikungunya ateşi ve dang humması sivrisinekler tarafından yayılır. Chikungunya özellikle Kerala'da yaygın. Lancet makalesinde 'domates gribinin çocuklarda görülen bir viral enfeksiyondan ziyade chikungunya veya dang humması sonrası görülen bir yan etki olabileceğine' dikkat çekilerek şöyle denildi:"Virüs ayrıca çoğunlukla 1-5 yaş arası çocukları ve bağışıklığı baskılanmış yetişkinleri hedef alan yaygın bir bulaşıcı hastalık olan viral el, ayak ve ağız hastalığının yeni bir çeşidi olabilir ve bazı vaka çalışmaları bağışıklığı yeterli yetişkinlerde bile el, ayak ve ağız hastalığını göstermiştir."Delhi hükümetinin üst düzey sağlık yetkilisi Dr Suneela Garg da “Chikingunya ve dang hummasının bağışıklık sistemleri daha zayıf olduğu için çocukları domates gribine karşı savunmasız bırakabileceğine katılıyorum" diye konuştu.Domates gribinin yayılması, Hindistan'da hem domuz gribi vakalarının görüldüğü hem de Kovid vakalarında istikrarlı artış kaydedildiği döneme denk geldi.

https://sputniknews.com.tr/20220822/hindistanda-82-cocukta-domates-gribi-tespit-edildi--1060228595.html

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domates gribi, hindistan