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https://sputniknews.com.tr/20220822/hindistanda-82-cocukta-domates-gribi-tespit-edildi--1060228595.html
Hindistan'da 82 çocukta 'domates gribi' tespit edildi
Hindistan'da 82 çocukta 'domates gribi' tespit edildi
Hindistan'ın Kerala ve Odisha eyaletlerinde 82 çocukta 'domates gribi'ne rastlandı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T11:53+0300
2022-08-22T11:57+0300
dünya
hindistan
bulaşıcı hastalık
çocuk
domates gribi
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The Lancet dergisinin yayımladığı raporda, vakaların ilk olarak Kerala eyaletinin Kollam kentinde görüldüğü belirtildi. Raporda, virüsün eyaletin Anchal, Aryankavu ve Neduvathur bölgelerinde, 5 yaşın altındaki çocuklarda görüldüğü bilgisi paylaşıldı. Bunun yanı sıra, enfeksiyon Odisha eyaletinde de 1-9 yaş aralığındaki 26 çocukta tespit edildi ve vaka sayısı 82'ye ulaştı. Uzmanlar, virüsün oldukça kolay yayıldığı konusunda uyardı. Adını ciltte oluşan kırmızı kabarcıklardan alan 'domates gribi', kızarıklık, yüksek ateş, eklem ağrılarına neden oluyor. Hastalık için henüz bir tedavi yönteminin olmadığı belirtiliyor.
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hindistan, bulaşıcı hastalık, çocuk, domates gribi
hindistan, bulaşıcı hastalık, çocuk, domates gribi

Hindistan'da 82 çocukta 'domates gribi' tespit edildi

11:53 22.08.2022 (güncellendi: 11:57 22.08.2022)
© AFP 2022 / SANJAY KANOJIAHindistan- Çocuk
Hindistan- Çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / SANJAY KANOJIA
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Hindistan'ın Kerala ve Odisha eyaletlerinde 82 çocukta 'domates gribi'ne rastlandı.
The Lancet dergisinin yayımladığı raporda, vakaların ilk olarak Kerala eyaletinin Kollam kentinde görüldüğü belirtildi. Raporda, virüsün eyaletin Anchal, Aryankavu ve Neduvathur bölgelerinde, 5 yaşın altındaki çocuklarda görüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Bunun yanı sıra, enfeksiyon Odisha eyaletinde de 1-9 yaş aralığındaki 26 çocukta tespit edildi ve vaka sayısı 82'ye ulaştı.
Uzmanlar, virüsün oldukça kolay yayıldığı konusunda uyardı.
Adını ciltte oluşan kırmızı kabarcıklardan alan 'domates gribi', kızarıklık, yüksek ateş, eklem ağrılarına neden oluyor.
Hastalık için henüz bir tedavi yönteminin olmadığı belirtiliyor.
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