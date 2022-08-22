https://sputniknews.com.tr/20220822/hindistanda-82-cocukta-domates-gribi-tespit-edildi--1060228595.html

Hindistan'da 82 çocukta 'domates gribi' tespit edildi

Hindistan'da 82 çocukta 'domates gribi' tespit edildi

Hindistan'ın Kerala ve Odisha eyaletlerinde 82 çocukta 'domates gribi'ne rastlandı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T11:53+0300

2022-08-22T11:53+0300

2022-08-22T11:57+0300

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hindistan

bulaşıcı hastalık

çocuk

domates gribi

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The Lancet dergisinin yayımladığı raporda, vakaların ilk olarak Kerala eyaletinin Kollam kentinde görüldüğü belirtildi. Raporda, virüsün eyaletin Anchal, Aryankavu ve Neduvathur bölgelerinde, 5 yaşın altındaki çocuklarda görüldüğü bilgisi paylaşıldı. Bunun yanı sıra, enfeksiyon Odisha eyaletinde de 1-9 yaş aralığındaki 26 çocukta tespit edildi ve vaka sayısı 82'ye ulaştı. Uzmanlar, virüsün oldukça kolay yayıldığı konusunda uyardı. Adını ciltte oluşan kırmızı kabarcıklardan alan 'domates gribi', kızarıklık, yüksek ateş, eklem ağrılarına neden oluyor. Hastalık için henüz bir tedavi yönteminin olmadığı belirtiliyor.

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Sputnik Türkiye

hindistan, bulaşıcı hastalık, çocuk, domates gribi