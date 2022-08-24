https://sputniknews.com.tr/20220824/beyaz-saray-darya-dugina-suikastini-yorumladi-uygunsuz-1060310549.html
Beyaz Saray, Darya Dugina suikastını yorumladı: Uygunsuz
Beyaz Saray, Darya Dugina suikastını yorumladı: Uygunsuz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Rus düşünür Aleksandr Dugin'in kızı ve gazeteci Darya Dugina'yı hedef alan suikasta... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T00:49+0300
2022-08-24T00:49+0300
2022-08-24T00:49+0300
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john kirby
abd
beyaz saray
rusya
aleksandr dugin
daria dugina
suikast
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus düşünür Aleksandr Dugin'in kızı ve gazeteci Darya Dugina'nın geçen hafta suikast sonucu hayatını kaybetmesine dair açıklamada bulundu.CNN televizyonuna konuşan Kirby, ilgili soruya, "Her kime karşı olursa olsun, bu türden bir şiddet uygunsuz" yanıtını verdi.Kirby, Washington yönetiminin 'bu şiddet eylemi hakkında daha fazla bilgisi veya verisi olmadığını' da sözlerine ekledi.Dugina, Moskova Bölgesi'nde içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Dugina, Temmuz ayında İngiltere yaptırım listelerine dahil edilmişti.Babası Dugin ise 2014 ve 2015'te AB, ABD ve Kanada tarafından yaptırıma uğramıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220823/dugina-suikastinin-faili-vovk-siginmaci-olarak-fransaya-gitti-1060281195.html
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john kirby, abd, beyaz saray, rusya, aleksandr dugin, daria dugina, suikast
john kirby, abd, beyaz saray, rusya, aleksandr dugin, daria dugina, suikast
Beyaz Saray, Darya Dugina suikastını yorumladı: Uygunsuz
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Rus düşünür Aleksandr Dugin'in kızı ve gazeteci Darya Dugina'yı hedef alan suikasta ilişkin yorumda bulunarak, "Her kime karşı olursa olsun, bu türden bir şiddet uygunsuz" dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus düşünür Aleksandr Dugin'in kızı ve gazeteci Darya Dugina'nın geçen hafta suikast sonucu hayatını kaybetmesine dair açıklamada bulundu.
CNN televizyonuna konuşan Kirby, ilgili soruya, "Her kime karşı olursa olsun, bu türden bir şiddet uygunsuz" yanıtını verdi.
Kirby, Washington yönetiminin 'bu şiddet eylemi hakkında daha fazla bilgisi veya verisi olmadığını' da sözlerine ekledi.
Dugina, Moskova Bölgesi'nde içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Dugina, Temmuz ayında İngiltere yaptırım listelerine dahil edilmişti.
Babası Dugin ise 2014 ve 2015'te AB, ABD ve Kanada tarafından yaptırıma uğramıştı.