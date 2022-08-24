https://sputniknews.com.tr/20220824/beyaz-saray-darya-dugina-suikastini-yorumladi-uygunsuz-1060310549.html

Beyaz Saray, Darya Dugina suikastını yorumladı: Uygunsuz

Beyaz Saray, Darya Dugina suikastını yorumladı: Uygunsuz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Rus düşünür Aleksandr Dugin'in kızı ve gazeteci Darya Dugina'yı hedef alan suikasta... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T00:49+0300

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dünya

john kirby

abd

beyaz saray

rusya

aleksandr dugin

daria dugina

suikast

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus düşünür Aleksandr Dugin'in kızı ve gazeteci Darya Dugina'nın geçen hafta suikast sonucu hayatını kaybetmesine dair açıklamada bulundu.CNN televizyonuna konuşan Kirby, ilgili soruya, "Her kime karşı olursa olsun, bu türden bir şiddet uygunsuz" yanıtını verdi.Kirby, Washington yönetiminin 'bu şiddet eylemi hakkında daha fazla bilgisi veya verisi olmadığını' da sözlerine ekledi.Dugina, Moskova Bölgesi'nde içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Dugina, Temmuz ayında İngiltere yaptırım listelerine dahil edilmişti.Babası Dugin ise 2014 ve 2015'te AB, ABD ve Kanada tarafından yaptırıma uğramıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220823/dugina-suikastinin-faili-vovk-siginmaci-olarak-fransaya-gitti-1060281195.html

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john kirby, abd, beyaz saray, rusya, aleksandr dugin, daria dugina, suikast