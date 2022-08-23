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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220823/dugina-suikastinin-faili-vovk-siginmaci-olarak-fransaya-gitti-1060281195.html
'Dugina suikastinin faili Vovk, sığınmacı olarak Fransa'ya gitti'
'Dugina suikastinin faili Vovk, sığınmacı olarak Fransa'ya gitti'
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Daria Dugina suikastinin faili olarak açıkladığı Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'un bir süre önce sığınmacı olarak... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T12:51+0300
2022-08-23T12:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
aleksandr dugin
daria dugina
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Sputnik'e konuşan ve güvenlik gerekçeleriyle ismi gizli tutulan Natalya Vovk'un babası, "(Kızım) Avrupa'daydı. Sanırım Fransa'da. Sığınmacı olarak. Orası hoşuna gitmedi, Polonya'ya döndü, sonra Ukrayna'ya geldi" dedi.Kızının suikastten birkaç gün önce bir Baltık ülkesinden kendisiyle internet üzerinden iletişime geçtiğini anlatan baba, o konuşma sırasında Vovk'un Litvanya'da olduğunu söylediğini aktardı.Vovk'un Rusya'ya nasıl gittiğini bilmediğini kaydeden baba, kızının önceden Ukrayna ordusunda görev yaptığını ve sağlık nedenleriyle görevinden ayrıldığını ekledi.FSB, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya düzenlenen suikastin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığını ve Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220822/-fsb-dugina-suikastinin-arkasinda-ukrayna-istihbarati-var-1060233963.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, aleksandr dugin, daria dugina, fransa
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, aleksandr dugin, daria dugina, fransa

'Dugina suikastinin faili Vovk, sığınmacı olarak Fransa'ya gitti'

12:51 23.08.2022
© SputnikDarya Dugina
Darya Dugina - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© Sputnik
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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Daria Dugina suikastinin faili olarak açıkladığı Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'un bir süre önce sığınmacı olarak Fransa'ya gittiği ve kısa süre içinde ülkesine döndüğü belirtildi.
Sputnik'e konuşan ve güvenlik gerekçeleriyle ismi gizli tutulan Natalya Vovk'un babası, "(Kızım) Avrupa'daydı. Sanırım Fransa'da. Sığınmacı olarak. Orası hoşuna gitmedi, Polonya'ya döndü, sonra Ukrayna'ya geldi" dedi.

Kızının suikastten birkaç gün önce bir Baltık ülkesinden kendisiyle internet üzerinden iletişime geçtiğini anlatan baba, o konuşma sırasında Vovk'un Litvanya'da olduğunu söylediğini aktardı.

Vovk'un Rusya'ya nasıl gittiğini bilmediğini kaydeden baba, kızının önceden Ukrayna ordusunda görev yaptığını ve sağlık nedenleriyle görevinden ayrıldığını ekledi.
FSB, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya düzenlenen suikastin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığını ve Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
Daria Dugina suikasti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
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FSB: Dugina suikastinin arkasında Ukrayna istihbaratı var
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