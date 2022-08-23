https://sputniknews.com.tr/20220823/dugina-suikastinin-faili-vovk-siginmaci-olarak-fransaya-gitti-1060281195.html
'Dugina suikastinin faili Vovk, sığınmacı olarak Fransa'ya gitti'
'Dugina suikastinin faili Vovk, sığınmacı olarak Fransa'ya gitti'
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Daria Dugina suikastinin faili olarak açıkladığı Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'un bir süre önce sığınmacı olarak... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T12:51+0300
2022-08-23T12:51+0300
2022-08-23T12:51+0300
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Sputnik'e konuşan ve güvenlik gerekçeleriyle ismi gizli tutulan Natalya Vovk'un babası, "(Kızım) Avrupa'daydı. Sanırım Fransa'da. Sığınmacı olarak. Orası hoşuna gitmedi, Polonya'ya döndü, sonra Ukrayna'ya geldi" dedi.Kızının suikastten birkaç gün önce bir Baltık ülkesinden kendisiyle internet üzerinden iletişime geçtiğini anlatan baba, o konuşma sırasında Vovk'un Litvanya'da olduğunu söylediğini aktardı.Vovk'un Rusya'ya nasıl gittiğini bilmediğini kaydeden baba, kızının önceden Ukrayna ordusunda görev yaptığını ve sağlık nedenleriyle görevinden ayrıldığını ekledi.FSB, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya düzenlenen suikastin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığını ve Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220822/-fsb-dugina-suikastinin-arkasinda-ukrayna-istihbarati-var-1060233963.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, aleksandr dugin, daria dugina, fransa
'Dugina suikastinin faili Vovk, sığınmacı olarak Fransa'ya gitti'
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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Daria Dugina suikastinin faili olarak açıkladığı Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'un bir süre önce sığınmacı olarak Fransa'ya gittiği ve kısa süre içinde ülkesine döndüğü belirtildi.
Sputnik'e konuşan ve güvenlik gerekçeleriyle ismi gizli tutulan Natalya Vovk'un babası, "(Kızım) Avrupa'daydı. Sanırım Fransa'da. Sığınmacı olarak. Orası hoşuna gitmedi, Polonya'ya döndü, sonra Ukrayna'ya geldi" dedi.
Kızının suikastten birkaç gün önce bir Baltık ülkesinden kendisiyle internet üzerinden iletişime geçtiğini anlatan baba, o konuşma sırasında Vovk'un Litvanya'da olduğunu söylediğini aktardı.
Vovk'un Rusya'ya nasıl gittiğini bilmediğini kaydeden baba, kızının önceden Ukrayna ordusunda görev yaptığını ve sağlık nedenleriyle görevinden ayrıldığını ekledi.
FSB, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya düzenlenen suikastin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığını ve Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.