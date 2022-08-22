https://sputniknews.com.tr/20220822/-fsb-dugina-suikastinin-arkasinda-ukrayna-istihbarati-var-1060233963.html
FSB: Dugina suikastinin arkasında Ukrayna istihbaratı var
FSB: Dugina suikastinin arkasında Ukrayna istihbaratı var
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya düzenlenen suikastin arkasında Ukrayna istihbaratının... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T14:19+0300
2022-08-22T14:19+0300
2022-08-22T14:42+0300
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FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Acil operasyonel-keşif faaliyetleri sonucunda, Rus gazeteci Daria Dugina suikastı FSB tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Suçun Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığı ve işlendiği, failin 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğu belirlenmiştir" dendi.Vovk'un 23 Temmuz 2022'de 2010 doğumlu kızı Sofya'yla Rusya'ya geldiğini ve ikilinin suikast günü Dugina'nın onur konuğu olduğu 'Traditsiya' edebiyat ve müzik festivaline gittiğini bildiren FSB, "Dugina'nın direksiyonunda olduğu Toyota Land Cruiser Prado marka araç uzaktan kumandayla infilak ettirildikten sonra Vovk, 21 Ağustos'ta kızıyla Pskov Bölgesi üzerinden Estonya'ya gitti" ifadelerini kullandı.Vovk'un suikasti gerçekleştirmek ve Dugina'nın yaşam tarzı hakkında bilgi edinmek için Moskova'da Dugina'yla aynı binada bir ev kiraladığına ve hedefini Mini Cooper marka araçla takip ettiğine dikkat çeken FSB, Rusya'ya girişte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde kayıtlı Е982ХН DPR numaralı plakanın, Moskova'da Kazakistan'da kayıtlı 172AJD02 numaralı plakanın, Rusya'dan çıkışta ise Ukrayna'da kayıtlı AH7771IP numaralı plakanın kullanıldığı bilgisini paylaştı.Dugina, Moskova Bölgesi'nde içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Dugina, Temmuz ayında İngiltere yaptırım listelerine dahil edilmişti. Babası Dugin ise 2014 ve 2015'te AB, ABD ve Kanada tarafından yaptırıma uğramıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220821/zaharova-dugina-suikastinde-ukrayna-izi-bulunmasi-kievin-devlet-teroru-politikasini-dogrular---1060204019.html
https://sputniknews.com.tr/20220821/rus-siyaset-uzmani-duginin-kizinin-icinde-bulundugu-arac-infilak-etti-1060192467.html
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rusya, ukrayna, fsb, suikast, daria dugina
rusya, ukrayna, fsb, suikast, daria dugina
FSB: Dugina suikastinin arkasında Ukrayna istihbaratı var
14:19 22.08.2022 (güncellendi: 14:42 22.08.2022) Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya düzenlenen suikastin arkasında Ukrayna istihbaratının bulunduğunu ve Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Acil operasyonel-keşif faaliyetleri sonucunda, Rus gazeteci Daria Dugina suikastı FSB tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Suçun Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığı ve işlendiği, failin 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğu belirlenmiştir" dendi.
Vovk'un 23 Temmuz 2022'de 2010 doğumlu kızı Sofya'yla Rusya'ya geldiğini ve ikilinin suikast günü Dugina'nın onur konuğu olduğu 'Traditsiya' edebiyat ve müzik festivaline gittiğini bildiren FSB, "Dugina'nın direksiyonunda olduğu Toyota Land Cruiser Prado marka araç uzaktan kumandayla infilak ettirildikten sonra Vovk, 21 Ağustos'ta kızıyla Pskov Bölgesi üzerinden Estonya'ya gitti" ifadelerini kullandı.
Vovk'un suikasti gerçekleştirmek ve Dugina'nın yaşam tarzı hakkında bilgi edinmek için Moskova'da Dugina'yla aynı binada bir ev kiraladığına ve hedefini Mini Cooper marka araçla takip ettiğine dikkat çeken FSB, Rusya'ya girişte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde kayıtlı Е982ХН DPR numaralı plakanın, Moskova'da Kazakistan'da kayıtlı 172AJD02 numaralı plakanın, Rusya'dan çıkışta ise Ukrayna'da kayıtlı AH7771IP numaralı plakanın kullanıldığı bilgisini paylaştı.
Dugina, Moskova Bölgesi'nde içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Dugina, Temmuz ayında İngiltere yaptırım listelerine dahil edilmişti. Babası Dugin ise 2014 ve 2015'te AB, ABD ve Kanada tarafından yaptırıma uğramıştı.