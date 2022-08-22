https://sputniknews.com.tr/20220822/almanya-merkez-bankasi-enflasyon-sonbaharda-cift-hane-olabilir-1060235805.html

Almanya Merkez Bankası: Enflasyon sonbaharda çift hane olabilir

Almanya Merkez Bankası: Enflasyon sonbaharda çift hane olabilir

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinde bir resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun sonbaharda yüzde 10'a ulaşabileceğini... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T15:11+0300

2022-08-22T15:11+0300

2022-08-22T15:11+0300

ekonomi

almanya

enflasyon

bundesbank

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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonomiye yönelik ağustos ayı raporunu yayınladı.Raporda, Alman ekonomisine ilişkin beklentilerin giderek daha da 'karamsar' hale geldiği belirtilerek, kış aylarında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) düşüşün 'çok daha olası hale geldiği' vurgulandı.Almanya'daki ekonomideki büyümenin yaz çeyreğinde ve sonrasında gaz piyasasındaki kesinti ve fiyat gelişmelerinden olumsuz etkileneceğine yer verilen raporda, temmuz-eylül döneminde Alman ekonomisinde büyümenin duracağına dikkat çekildi.Bundesbank raporunda, kış aylarında gaz arzına ilişkin yüksek düzeydeki 'belirsizlik' ve yüksek enerji maliyetlerinin hane halkı ve şirketler üzerinde yüksek bir baskı oluşturacağı ifade edilerek, ülkede enflasyon oranının sonbaharda 'yüzde 10’a' ulaşabileceği öngörüldü."Genel olarak, enflasyon oranı sonbaharda yüzde 10'a ulaşabilir" denilen raporda, özellikle Rusya'dan gaz arzının tamamen durması durumunda, enflasyonda yukarı yönlü riskin yüksek olduğunun altı çizildi.Bundesbank, yüksek enflasyonun iş gücü piyasasında hızlı ücret artışları riskini artırdığı konusunda da uyardı.Öte yandan Bundesbank'a göre, Alman kamu maliyesi 'olumsuz bir gelişme durumunda bile ekonomiyi istikrara kavuşturmak için hala iyi bir konumda' bulunuyor.Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da haziran ayında yüzde 7.6 olan enflasyon, temmuzda yüzde 7.5 olmuştu

https://sputniknews.com.tr/20220818/avusturyada-enflasyon-1975ten-bu-yana-en-yuksek-seviyede-yuzde-93-1060100326.html

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