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Almanya Merkez Bankası: Enflasyon sonbaharda çift hane olabilir
Almanya Merkez Bankası: Enflasyon sonbaharda çift hane olabilir
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinde bir resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun sonbaharda yüzde 10'a ulaşabileceğini... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T15:11+0300
2022-08-22T15:11+0300
ekonomi
almanya
enflasyon
bundesbank
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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonomiye yönelik ağustos ayı raporunu yayınladı.Raporda, Alman ekonomisine ilişkin beklentilerin giderek daha da 'karamsar' hale geldiği belirtilerek, kış aylarında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) düşüşün 'çok daha olası hale geldiği' vurgulandı.Almanya'daki ekonomideki büyümenin yaz çeyreğinde ve sonrasında gaz piyasasındaki kesinti ve fiyat gelişmelerinden olumsuz etkileneceğine yer verilen raporda, temmuz-eylül döneminde Alman ekonomisinde büyümenin duracağına dikkat çekildi.Bundesbank raporunda, kış aylarında gaz arzına ilişkin yüksek düzeydeki 'belirsizlik' ve yüksek enerji maliyetlerinin hane halkı ve şirketler üzerinde yüksek bir baskı oluşturacağı ifade edilerek, ülkede enflasyon oranının sonbaharda 'yüzde 10’a' ulaşabileceği öngörüldü."Genel olarak, enflasyon oranı sonbaharda yüzde 10'a ulaşabilir" denilen raporda, özellikle Rusya'dan gaz arzının tamamen durması durumunda, enflasyonda yukarı yönlü riskin yüksek olduğunun altı çizildi.Bundesbank, yüksek enflasyonun iş gücü piyasasında hızlı ücret artışları riskini artırdığı konusunda da uyardı.Öte yandan Bundesbank'a göre, Alman kamu maliyesi 'olumsuz bir gelişme durumunda bile ekonomiyi istikrara kavuşturmak için hala iyi bir konumda' bulunuyor.Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da haziran ayında yüzde 7.6 olan enflasyon, temmuzda yüzde 7.5 olmuştu
https://sputniknews.com.tr/20220818/avusturyada-enflasyon-1975ten-bu-yana-en-yuksek-seviyede-yuzde-93-1060100326.html
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almanya, enflasyon, bundesbank
almanya, enflasyon, bundesbank

Almanya Merkez Bankası: Enflasyon sonbaharda çift hane olabilir

15:11 22.08.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDERAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinde bir resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun sonbaharda yüzde 10'a ulaşabileceğini duyurdu.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonomiye yönelik ağustos ayı raporunu yayınladı.

Raporda, Alman ekonomisine ilişkin beklentilerin giderek daha da 'karamsar' hale geldiği belirtilerek, kış aylarında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) düşüşün 'çok daha olası hale geldiği' vurgulandı.
Almanya'daki ekonomideki büyümenin yaz çeyreğinde ve sonrasında gaz piyasasındaki kesinti ve fiyat gelişmelerinden olumsuz etkileneceğine yer verilen raporda, temmuz-eylül döneminde Alman ekonomisinde büyümenin duracağına dikkat çekildi.
Bundesbank raporunda, kış aylarında gaz arzına ilişkin yüksek düzeydeki 'belirsizlik' ve yüksek enerji maliyetlerinin hane halkı ve şirketler üzerinde yüksek bir baskı oluşturacağı ifade edilerek, ülkede enflasyon oranının sonbaharda 'yüzde 10’a' ulaşabileceği öngörüldü.

"Genel olarak, enflasyon oranı sonbaharda yüzde 10'a ulaşabilir" denilen raporda, özellikle Rusya'dan gaz arzının tamamen durması durumunda, enflasyonda yukarı yönlü riskin yüksek olduğunun altı çizildi.
Bundesbank, yüksek enflasyonun iş gücü piyasasında hızlı ücret artışları riskini artırdığı konusunda da uyardı.

Öte yandan Bundesbank'a göre, Alman kamu maliyesi 'olumsuz bir gelişme durumunda bile ekonomiyi istikrara kavuşturmak için hala iyi bir konumda' bulunuyor.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da haziran ayında yüzde 7.6 olan enflasyon, temmuzda yüzde 7.5 olmuştu
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