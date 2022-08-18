https://sputniknews.com.tr/20220818/avusturyada-enflasyon-1975ten-bu-yana-en-yuksek-seviyede-yuzde-93-1060100326.html
Avusturya’da enflasyon 1975'ten bu yana en yüksek seviyede: Yüzde 9.3
Avusturya’da enflasyon 1975'ten bu yana en yüksek seviyede: Yüzde 9.3
Avusturya’da Ukrayna kriziyle tırmanışa geçen enflasyon durdurulamıyor. Haziranda 8.7 olan enflasyon temmuzda 9.3’e yükselerek 1975’ten bu yana en yüksek... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T17:58+0300
2022-08-18T17:58+0300
2022-08-18T17:58+0300
dünya
ekonomi
avusturya
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Avusturya İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, temmuzda enflasyonun yüzde 9,3’e yükseldiği bildirildi. Bu oranın 1975’ten bu yana kayıtlara geçen en yüksek seviye olduğu ifade edildi.Açıklamada, akaryakıt, enerji ve gıda sektörlerindeki fiyat artışlarının enflasyonun yükselmesinde belirleyici rol oynadığı kaydedildi.Buna göre, temel gıda ve içecek fiyatları yüzde 12.5, süt ürünleri ise yüzde 17.4 oranında yükseldi. Et ürünleri yüzde 13.9, sebze ve meyve 12.5, tahılla ilişkili ürünlerin fiyatları ise 11.2 oranında arttı.İkinci el araçlarda yüzde 24.7’lik artışBu arada, akaryakıt fiyatlarının yüzde 63.1 oranında arttığı ülkede, ikinci el araç fiyatları, uzun bir aranın ardından ciddi oranda yükseldi.Yeni araç fiyatlarının yüzde 8.9 oranında artış gösterdiği Avusturya’da ikinci el araçlarda bu oran yüzde 24.7 gibi ülke tarihinde az rastlanan bir gelişme olarak kayıtlara geçti.
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ekonomi, avusturya
Avusturya’da enflasyon 1975'ten bu yana en yüksek seviyede: Yüzde 9.3
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Avusturya’da Ukrayna kriziyle tırmanışa geçen enflasyon durdurulamıyor. Haziranda 8.7 olan enflasyon temmuzda 9.3’e yükselerek 1975’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Avusturya İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, temmuzda enflasyonun yüzde 9,3’e yükseldiği bildirildi. Bu oranın 1975’ten bu yana kayıtlara geçen en yüksek seviye olduğu ifade edildi.
Açıklamada, akaryakıt, enerji ve gıda sektörlerindeki fiyat artışlarının enflasyonun yükselmesinde belirleyici rol oynadığı kaydedildi.
Buna göre, temel gıda ve içecek fiyatları yüzde 12.5, süt ürünleri ise yüzde 17.4 oranında yükseldi. Et ürünleri yüzde 13.9, sebze ve meyve 12.5, tahılla ilişkili ürünlerin fiyatları ise 11.2 oranında arttı.
İkinci el araçlarda yüzde 24.7’lik artış
Bu arada, akaryakıt fiyatlarının yüzde 63.1 oranında arttığı ülkede, ikinci el araç fiyatları, uzun bir aranın ardından ciddi oranda yükseldi.
Yeni araç fiyatlarının yüzde 8.9 oranında artış gösterdiği Avusturya’da ikinci el araçlarda bu oran yüzde 24.7 gibi ülke tarihinde az rastlanan bir gelişme olarak kayıtlara geçti.