https://sputniknews.com.tr/20220820/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-20ye-yakini-parali-asker-olan-100den-fazla-militan-olduruldu-1060173382.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov'da 20’ye yakını paralı asker olan, 100'den fazla militan öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov'da 20’ye yakını paralı asker olan, 100'den fazla militan öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının Harkov yakınlarında konuşlu Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumunun mevzilerini... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T11:42+0300

2022-08-20T11:42+0300

2022-08-20T11:43+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya hava uzay kuvvetleri

harkov

rusya savunma bakanlığı ulusal savunma kontrol merkezi

paralı asker

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Harkov bölgesine bağlı Andreyevka yerleşim bölgesinde yüksek hassasiyetli silahlarla Ukraynalı aşırı milliyetçi Kraken oluşumunun mevzilerine yönelik saldırısı sonucunda, 20’ye yakını Amerikan paralı askeri olmak üzere 100'den fazla militan öldürüldü” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20220820/dhc-halk-milisi-ukrayna-ordusunun-birimlerinden-biri-zaytsevoda-teslim-oldu-1060172844.html

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rusya savunma bakanlığı, rusya hava uzay kuvvetleri, harkov, rusya savunma bakanlığı ulusal savunma kontrol merkezi, paralı asker