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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220820/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-20ye-yakini-parali-asker-olan-100den-fazla-militan-olduruldu-1060173382.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov'da 20’ye yakını paralı asker olan, 100'den fazla militan öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov'da 20’ye yakını paralı asker olan, 100'den fazla militan öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının Harkov yakınlarında konuşlu Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumunun mevzilerini... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T11:42+0300
2022-08-20T11:43+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya hava uzay kuvvetleri
harkov
rusya savunma bakanlığı ulusal savunma kontrol merkezi
paralı asker
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Harkov bölgesine bağlı Andreyevka yerleşim bölgesinde yüksek hassasiyetli silahlarla Ukraynalı aşırı milliyetçi Kraken oluşumunun mevzilerine yönelik saldırısı sonucunda, 20’ye yakını Amerikan paralı askeri olmak üzere 100'den fazla militan öldürüldü” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220820/dhc-halk-milisi-ukrayna-ordusunun-birimlerinden-biri-zaytsevoda-teslim-oldu-1060172844.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya hava uzay kuvvetleri, harkov, rusya savunma bakanlığı ulusal savunma kontrol merkezi, paralı asker
rusya savunma bakanlığı, rusya hava uzay kuvvetleri, harkov, rusya savunma bakanlığı ulusal savunma kontrol merkezi, paralı asker

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov'da 20’ye yakını paralı asker olan, 100'den fazla militan öldürüldü

11:42 20.08.2022 (güncellendi: 11:43 20.08.2022)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının Harkov yakınlarında konuşlu Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumunun mevzilerini vurduğu, 100'den fazla militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Harkov bölgesine bağlı Andreyevka yerleşim bölgesinde yüksek hassasiyetli silahlarla Ukraynalı aşırı milliyetçi Kraken oluşumunun mevzilerine yönelik saldırısı sonucunda, 20’ye yakını Amerikan paralı askeri olmak üzere 100'den fazla militan öldürüldü” denildi.
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