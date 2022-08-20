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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220820/dhc-halk-milisi-ukrayna-ordusunun-birimlerinden-biri-zaytsevoda-teslim-oldu-1060172844.html
DHC Halk Milisi: Ukrayna ordusunun birimlerinden biri Zaytsevo'da teslim oldu
DHC Halk Milisi: Ukrayna ordusunun birimlerinden biri Zaytsevo'da teslim oldu
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun birimlerinden birinin Donetsk’in Gorlovka kentine bağlı Zaytsevo bölgesinde teslim olduğunu... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T11:00+0300
2022-08-20T11:00+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk halk milisleri idaresi
ukrayna silahlı kuvvetleri
teslim olma
gönüllü
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Ukraynalı generaller tarafından ölmek üzere gönderilen hazırlıksız ve kötü donanımlı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliği yaşamı seçti ve DHC Halk Milisi'nin silahlarını gönüllü olarak teslim etme teklifinden yararlandı” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Zaytsevo’ya yerleşen Ukrayna birliklerine direnişi durdurma ve teslim olma çağrısı yapıldığı belirtilerek, "Sonuç olarak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir biriminin tamamı silahlarını bırakarak teslim oldu ve bulundukları alanlar DHC Halk Milisleri'nin kontrolü altına girdi" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220820/rus-disisleri-batinin-rusyayi-bmden-atma-girisimleri-beyhude-bir-caba-1060172463.html
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donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk milisleri idaresi, ukrayna silahlı kuvvetleri, teslim olma, gönüllü
donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk milisleri idaresi, ukrayna silahlı kuvvetleri, teslim olma, gönüllü

DHC Halk Milisi: Ukrayna ordusunun birimlerinden biri Zaytsevo'da teslim oldu

11:00 20.08.2022
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Fotoğraf bankasına girTeslim olan Azov Taburu üyelerinin üzerinde Nazi sembolleri
Teslim olan Azov Taburu üyelerinin üzerinde Nazi sembolleri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun birimlerinden birinin Donetsk’in Gorlovka kentine bağlı Zaytsevo bölgesinde teslim olduğunu duyurdu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Ukraynalı generaller tarafından ölmek üzere gönderilen hazırlıksız ve kötü donanımlı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliği yaşamı seçti ve DHC Halk Milisi'nin silahlarını gönüllü olarak teslim etme teklifinden yararlandı ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Zaytsevo’ya yerleşen Ukrayna birliklerine direnişi durdurma ve teslim olma çağrısı yapıldığı belirtilerek, "Sonuç olarak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir biriminin tamamı silahlarını bırakarak teslim oldu ve bulundukları alanlar DHC Halk Milisleri'nin kontrolü altına girdi" denildi.
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