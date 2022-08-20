https://sputniknews.com.tr/20220820/dhc-halk-milisi-ukrayna-ordusunun-birimlerinden-biri-zaytsevoda-teslim-oldu-1060172844.html

DHC Halk Milisi: Ukrayna ordusunun birimlerinden biri Zaytsevo'da teslim oldu

DHC Halk Milisi: Ukrayna ordusunun birimlerinden biri Zaytsevo'da teslim oldu

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun birimlerinden birinin Donetsk’in Gorlovka kentine bağlı Zaytsevo bölgesinde teslim olduğunu... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T11:00+0300

2022-08-20T11:00+0300

2022-08-20T11:00+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk halk milisleri idaresi

ukrayna silahlı kuvvetleri

teslim olma

gönüllü

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Ukraynalı generaller tarafından ölmek üzere gönderilen hazırlıksız ve kötü donanımlı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliği yaşamı seçti ve DHC Halk Milisi'nin silahlarını gönüllü olarak teslim etme teklifinden yararlandı” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Zaytsevo’ya yerleşen Ukrayna birliklerine direnişi durdurma ve teslim olma çağrısı yapıldığı belirtilerek, "Sonuç olarak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir biriminin tamamı silahlarını bırakarak teslim oldu ve bulundukları alanlar DHC Halk Milisleri'nin kontrolü altına girdi" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20220820/rus-disisleri-batinin-rusyayi-bmden-atma-girisimleri-beyhude-bir-caba-1060172463.html

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donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk milisleri idaresi, ukrayna silahlı kuvvetleri, teslim olma, gönüllü