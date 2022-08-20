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Rus Dışişleri: Batı'nın Rusya'yı BM'den atma girişimleri beyhude bir çaba
Rus Dışişleri: Batı'nın Rusya'yı BM'den atma girişimleri beyhude bir çaba
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı'nın Rusya'yı BM'den dışlama ve Rus temsilcilerinin yetkilerini geri çekme girişimlerinin beyhude bir... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T10:42+0300
2022-08-20T10:42+0300
2022-08-20T10:42+0300
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Açıklamada, Batı medyasında dile getirilen ‘Rusya temsilcilerinin BM'deki yetkilerinin ‘iptal edilmesi’ girişimlerine’ ilişkin senaryoların spekülasyondan ibaret olduğuna vurgu yapılarak, "Batılı ortaklarımızın Rusya'yı BM'den atmaya yönelik olası girişimleriyle ilgili olarak, Rus daimi temsilcisinin BM'deki itimatnamesini geri çekme fikrini uygulamak da dahil olmak üzere, böyle bir senaryonun gerçekleştirilemez olduğu defalarca kaydedildi” ifadeleri kullanıldı.Rusya Federasyonu'nun BM üyeliğinden çıkarılması kararının, yalnızca Rusya’nın daimi üyesi olduğu ve veto hakkının bulunduğu Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi üzerine BM Genel Kurulu tarafından alınabileceği kaydedildi.Böyle bir planı uygulamanın başka bir yasal yolu olmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Bu tür mekanizmaların oluşturulmasına yönelik girişimler, örgütün tüzüğünde uygun değişikliklerin yapılması ihtiyacını beraberinde getirecektir” denilerek, “Bunun için BM Genel Kurulu üyelerinin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Ardından eğişikliklerin, Güvenlik Konseyi'nin tüm daimi üyeleri de dahil olmak üzere üye devletlerin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.
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Rus Dışişleri: Batı'nın Rusya'yı BM'den atma girişimleri beyhude bir çaba
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı'nın Rusya'yı BM'den dışlama ve Rus temsilcilerinin yetkilerini geri çekme girişimlerinin beyhude bir çaba olduğu belirtildi.
Açıklamada, Batı medyasında dile getirilen ‘Rusya temsilcilerinin BM'deki yetkilerinin ‘iptal edilmesi’ girişimlerine’ ilişkin senaryoların spekülasyondan ibaret olduğuna vurgu yapılarak, "Batılı ortaklarımızın Rusya'yı BM'den atmaya yönelik olası girişimleriyle ilgili olarak, Rus daimi temsilcisinin BM'deki itimatnamesini geri çekme fikrini uygulamak da dahil olmak üzere, böyle bir senaryonun gerçekleştirilemez olduğu defalarca kaydedildi” ifadeleri kullanıldı.
Rusya Federasyonu'nun BM üyeliğinden çıkarılması kararının, yalnızca Rusya’nın daimi üyesi olduğu ve veto hakkının bulunduğu Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi üzerine BM Genel Kurulu tarafından alınabileceği kaydedildi.
Böyle bir planı uygulamanın başka bir yasal yolu olmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Bu tür mekanizmaların oluşturulmasına yönelik girişimler, örgütün tüzüğünde uygun değişikliklerin yapılması ihtiyacını beraberinde getirecektir” denilerek, “Bunun için BM Genel Kurulu üyelerinin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Ardından eğişikliklerin, Güvenlik Konseyi'nin tüm daimi üyeleri de dahil olmak üzere üye devletlerin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.