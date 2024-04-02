https://sputniknews.com.tr/20240402/yunan-adalarina-kapida-vize-donemi-basladi-1082375056.html
Yunan adalarına kapıda vize dönemi başladı
Yunan adalarına kapıda vize dönemi başladı
Sputnik Türkiye
Yunan adalarına kapıda vize uygulaması bugünden itibaren başladı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T10:41+0300
2024-04-02T10:41+0300
2024-04-02T10:41+0300
dünya
yunanistan
adalar
12 ada
meis
kastellorizo (meis) adası
turist
türkiye
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Türkiye'nin hemen sınırındaki Yunan adalarına günübirlik gitmeyi sağlayan kapıda vize uygulaması bugün itibariyle başladı. 10 Yunan adasında geçerli olacak uygulama kapmasında Türk vatandaşları, 60 euro ödeyerek bir haftaya kadar adaları ziyaret edebilecek. Girişte pasaport kontrolü ve parmak izi kaydı alınacağı da belirtiliyor. Normalde Yunan adalarına günübirlik gitmek için Schengen vizesi gerekiyor.Yunanistan AB içi serbest dolaşım bölgesi Schengen’e dahil olmasına rağmen, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmeyecek.Hangi adalar dahil olacak?Uygulamanın geçerli olduğu adalar Rodos, Midilli, Limni, Sakız, Sisam, İleryoz, Kalimnos, İstanköy, Sömbeki ve Meis olarak açıklandı. Bazı küçük adalarda kapıdan vize uygulamasının Haziran ayında başlatılması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240312/yunan-adalarina-vize-muafiyeti-schengen-engeline-takildi-sinirli-olacak-diyerek-tarih-verdi-1081609440.html
yunanistan
meis
kastellorizo (meis) adası
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yunanistan, adalar, 12 ada, meis, kastellorizo (meis) adası, turist, türkiye
yunanistan, adalar, 12 ada, meis, kastellorizo (meis) adası, turist, türkiye
Yunan adalarına kapıda vize dönemi başladı
Yunan adalarına kapıda vize uygulaması bugünden itibaren başladı.
Türkiye'nin hemen sınırındaki Yunan adalarına günübirlik gitmeyi sağlayan kapıda vize uygulaması bugün itibariyle başladı. 10 Yunan adasında geçerli olacak uygulama kapmasında Türk vatandaşları, 60 euro ödeyerek bir haftaya kadar adaları ziyaret edebilecek.
Girişte pasaport kontrolü ve parmak izi kaydı alınacağı da belirtiliyor. Normalde Yunan adalarına günübirlik gitmek için Schengen vizesi gerekiyor.
Yunanistan AB içi serbest dolaşım bölgesi Schengen’e dahil olmasına rağmen, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmeyecek.
Hangi adalar dahil olacak?
Uygulamanın geçerli olduğu adalar Rodos, Midilli, Limni, Sakız, Sisam, İleryoz, Kalimnos, İstanköy, Sömbeki ve Meis olarak açıklandı. Bazı küçük adalarda kapıdan vize uygulamasının Haziran ayında başlatılması planlanıyor.