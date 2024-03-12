https://sputniknews.com.tr/20240312/yunan-adalarina-vize-muafiyeti-schengen-engeline-takildi-sinirli-olacak-diyerek-tarih-verdi-1081609440.html

Vizesiz Yunan adalarına Schengen engeli: Yunan Dışişleri 'sınırlı olacak' diyerek tarih verdi

Vizesiz Yunan adalarına Schengen engeli: Yunan Dışişleri 'sınırlı olacak' diyerek tarih verdi

Sputnik Türkiye

Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 adaya ilişkin uygulamaya dair detaylar merak edilirken, 'Yunan adalarına vize kalktı mı, biletleri nereden... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T11:46+0300

2024-03-12T11:46+0300

2024-03-12T12:20+0300

yaşam

yunanistan

vize

ada

schengen

schengen bölgesi

schengen ülkeleri

vize muafiyeti

vize serbestisi

vize krizi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103772/67/1037726716_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_980402af148ff127fd4fa214b84996a0.jpg

Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı 'Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulamasına' dair gelişmeler yeniden gündeme geldi.Gecikmeyle ilgili soru önergesiYunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, PASOK milletvekili Yorgos Nikitiadis'in Türk turistlere yönelik hızlı vize programının neden geciktiğiyle ilgili Parlamento'ya sunduğu soru önergesine yanıt verdi. Nikitiadis, vize programının 1 Şubat'tan 1 Mart'a ertelendiğini ancak bu tarihin de geciktiğini belirtmişti.Gerapetritis, programın farklı bakanlıklar arasında koordinasyon gerektiren karmaşık bir süreç nedeniyle geciktiğini açıkladı.Ayrıca Yunanistan'ın ilk aşamada 5 Ege adasında Türklere 'kapıda vize' vermeyi planladığı kaydedildi. Bilindiği üzere 10 adada vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda mutabık kalınmıştı.'Schengen kısıtlamaları nedeniyle 'kapıda vize' uygulamasının sınırlı kalacak'Öte yandan Gerapetritis, diğer adaların da programa dahil olma talebinde bulunduğunu ancak Schengen kısıtlamaları nedeniyle 'kapıda vize' uygulamasının sınırlı kalacağını ifade etti.Vizesiz gezilmesi planlanan adalar hangileri?Yunanistan’ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairides’in açıklamasına göre anlaşmanın geçerli olduğu adalar:

https://sputniknews.com.tr/20240208/ido-ile-yunan-adalari-seferleri-icin-bilet-satisi-basladi-1080533637.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunan adası biletleri nereden alınıyor, yunan adası turları, kapı vizesi, yunan adası vize, yunan adası kapı vizesi, yunan adası vize ne kadar, yunan adası bilet al, yunan adası bilet fiyatları, ido yunan adası, yunan adaları kapıda vize, yunan adaları bilet, yunan adaları vize