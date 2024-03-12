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Vizesiz Yunan adalarına Schengen engeli: Yunan Dışişleri 'sınırlı olacak' diyerek tarih verdi
Vizesiz Yunan adalarına Schengen engeli: Yunan Dışişleri 'sınırlı olacak' diyerek tarih verdi
Sputnik Türkiye
Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 adaya ilişkin uygulamaya dair detaylar merak edilirken, 'Yunan adalarına vize kalktı mı, biletleri nereden... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
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Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı 'Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulamasına' dair gelişmeler yeniden gündeme geldi.Gecikmeyle ilgili soru önergesiYunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, PASOK milletvekili Yorgos Nikitiadis'in Türk turistlere yönelik hızlı vize programının neden geciktiğiyle ilgili Parlamento'ya sunduğu soru önergesine yanıt verdi. Nikitiadis, vize programının 1 Şubat'tan 1 Mart'a ertelendiğini ancak bu tarihin de geciktiğini belirtmişti.Gerapetritis, programın farklı bakanlıklar arasında koordinasyon gerektiren karmaşık bir süreç nedeniyle geciktiğini açıkladı.Ayrıca Yunanistan'ın ilk aşamada 5 Ege adasında Türklere 'kapıda vize' vermeyi planladığı kaydedildi. Bilindiği üzere 10 adada vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda mutabık kalınmıştı.'Schengen kısıtlamaları nedeniyle 'kapıda vize' uygulamasının sınırlı kalacak'Öte yandan Gerapetritis, diğer adaların da programa dahil olma talebinde bulunduğunu ancak Schengen kısıtlamaları nedeniyle 'kapıda vize' uygulamasının sınırlı kalacağını ifade etti.Vizesiz gezilmesi planlanan adalar hangileri?Yunanistan’ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairides’in açıklamasına göre anlaşmanın geçerli olduğu adalar:
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Vizesiz Yunan adalarına Schengen engeli: Yunan Dışişleri 'sınırlı olacak' diyerek tarih verdi

11:46 12.03.2024 (güncellendi: 12:20 12.03.2024)
© Sputnik / Alex Vitvitsky / Multimedya arşivine gidinDünyanın en güzel adaları
Dünyanın en güzel adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© Sputnik / Alex Vitvitsky
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Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 adaya ilişkin uygulamaya dair detaylar merak edilirken, 'Yunan adalarına vize kalktı mı, biletleri nereden alınıyor' gibi sorular da merak ediliyor. Son olarak hızlı vize uygulamasında yaşanan gecikme Atina'da tartışmalara yol açarken, Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ise Schengen'i işaret etti.
Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı 'Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulamasına' dair gelişmeler yeniden gündeme geldi.

Gecikmeyle ilgili soru önergesi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, PASOK milletvekili Yorgos Nikitiadis'in Türk turistlere yönelik hızlı vize programının neden geciktiğiyle ilgili Parlamento'ya sunduğu soru önergesine yanıt verdi. Nikitiadis, vize programının 1 Şubat'tan 1 Mart'a ertelendiğini ancak bu tarihin de geciktiğini belirtmişti.
Gerapetritis, programın farklı bakanlıklar arasında koordinasyon gerektiren karmaşık bir süreç nedeniyle geciktiğini açıkladı.
Ayrıca Yunanistan'ın ilk aşamada 5 Ege adasında Türklere 'kapıda vize' vermeyi planladığı kaydedildi. Bilindiği üzere 10 adada vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

'Schengen kısıtlamaları nedeniyle 'kapıda vize' uygulamasının sınırlı kalacak'

Öte yandan Gerapetritis, diğer adaların da programa dahil olma talebinde bulunduğunu ancak Schengen kısıtlamaları nedeniyle 'kapıda vize' uygulamasının sınırlı kalacağını ifade etti.

Vizesiz gezilmesi planlanan adalar hangileri?

Yunanistan’ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairides’in açıklamasına göre anlaşmanın geçerli olduğu adalar:
1.
Sakız Adası
2.
Midilli Adası
3.
Rodos Adası
4.
Samos Adası
5.
Kos Adası
6.
Meis Adası
7.
Patmos Adası
8.
Leros Adası
9.
Kalimnos Adası
10.
Simi Adası
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