https://sputniknews.com.tr/20240208/ido-ile-yunan-adalari-seferleri-icin-bilet-satisi-basladi-1080533637.html
İDO ile Yunan Adaları seferleri için bilet satışı başladı: Fiyatlar ne kadar, nereden alınıyor?
İDO ile Yunan Adaları seferleri için bilet satışı başladı: Fiyatlar ne kadar, nereden alınıyor?
İDO hem İzmir Seferihisar’dan hem Aydın Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Samos (Sisam) adasına seferlere 6 Nisan’da başlıyor. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T12:23+0300
2024-02-08T12:23+0300
2024-02-08T12:28+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a girişte “Kapıda Vize” uygulamasına geçmesi ile birlikte İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) da Ege Adaları'nda sefer yapacağı kamuoyuyla paylaşmıştı.İDO, 6 Nisan'da başlayacak olan Yunan Adaları seferleri için bilet fiyatlarını belirledi. İDO, İzmir Seferihisar ve Aydın Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Samos (Sisam) adasına seferler düzenleyecek. Gidiş-dönüş biletleri Seferihisar'dan 35 euro, Kuşadası'ndan ise 49 euro olarak satılacak.Biletler nereden alınıyor?Samos seferleri için biletler egeadalari.ido.com.tr adresinden online olarak İDO satış ofislerinden, yetkili acentelerden ve çağrı merkezlerinden temin edilebilecek.Hangi gün seferler var?Seferihisar-Samos seferleri sabah gidiş akşam dönüş olarak, haftada 3 gün, ağustos ayında ise haftanın her günü olacak. Kuşadası-Samos seferleri ise sabah gidiş akşam dönüş olarak, 15 Haziran’a kadar haftada 3 gün, 15 Haziran sonrası haftanın her günü yapılacak.Seferler ne zaman başlıyor? Nereden yapılacak?'İDO Ege' ve 'İDO Akdeniz' adında iki gemiyle Samos seferleri başlayacak olup gemiler Seferihisar Sığacık Teos Marina’dan ve Kuşadası Ege Port’tan kalkış yapacak.Hangi belgeler gerekiyor?Samos Adası’na giriş için geçerli bir pasaport ve Schengen ya da kapı vizesi gerekirken pasaportun geri dönüş tarihi itibariyle en az 3 ay geçerliliği olması ve 10 yıldan eski olmaması gerektiği belirtildi. İDO’nun bu hatlarında araçlı yolcu taşıması yapılmadığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231209/yunan-adalarina-7-gunluk-kapi-vizesi-ucreti-belli-oldu-1078254062.html
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İDO ile Yunan Adaları seferleri için bilet satışı başladı: Fiyatlar ne kadar, nereden alınıyor?
12:23 08.02.2024 (güncellendi: 12:28 08.02.2024)
İDO hem İzmir Seferihisar’dan hem Aydın Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Samos (Sisam) adasına seferlere 6 Nisan’da başlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a girişte “Kapıda Vize” uygulamasına geçmesi ile birlikte İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) da Ege Adaları'nda sefer yapacağı kamuoyuyla paylaşmıştı.
İDO, 6 Nisan'da başlayacak olan Yunan Adaları seferleri için bilet fiyatlarını belirledi. İDO, İzmir Seferihisar ve Aydın Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Samos (Sisam) adasına seferler düzenleyecek. Gidiş-dönüş biletleri Seferihisar'dan 35 euro, Kuşadası'ndan ise 49 euro olarak satılacak.
Biletler nereden alınıyor?
Samos seferleri için biletler egeadalari.ido.com.tr adresinden online olarak İDO satış ofislerinden, yetkili acentelerden ve çağrı merkezlerinden temin edilebilecek.
Seferihisar-Samos seferleri sabah gidiş akşam dönüş olarak, haftada 3 gün, ağustos ayında ise haftanın her günü olacak. Kuşadası-Samos seferleri ise sabah gidiş akşam dönüş olarak, 15 Haziran’a kadar haftada 3 gün, 15 Haziran sonrası haftanın her günü yapılacak.
Seferler ne zaman başlıyor? Nereden yapılacak?
'İDO Ege' ve 'İDO Akdeniz' adında iki gemiyle Samos seferleri başlayacak olup gemiler Seferihisar Sığacık Teos Marina’dan ve Kuşadası Ege Port’tan kalkış yapacak.
Hangi belgeler gerekiyor?
Samos Adası’na giriş için geçerli bir pasaport ve Schengen ya da kapı vizesi gerekirken pasaportun geri dönüş tarihi itibariyle en az 3 ay geçerliliği olması ve 10 yıldan eski olmaması gerektiği belirtildi. İDO’nun bu hatlarında araçlı yolcu taşıması yapılmadığı aktarıldı.