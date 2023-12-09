https://sputniknews.com.tr/20231209/yunan-adalarina-7-gunluk-kapi-vizesi-ucreti-belli-oldu-1078254062.html
Yunan adalarına 7 günlük kapı vizesi ücreti belli oldu
Yunan adalarına 7 günlük kapı vizesi ücreti belli oldu
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunan adalarını... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T17:31+0300
2023-12-09T17:31+0300
2023-12-09T17:35+0300
yaşam
adalar
adalar
ege
ege bölgesi
ege denizi
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
türkiye
vize
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103772/67/1037726716_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_980402af148ff127fd4fa214b84996a0.jpg
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan yetkililerinin 'Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize' uygulamasına ilişkin çalışmanın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunu bildirdi.Yunan hükümet kaynakları, vize ücretinin 60 Euro (1873,36 TL) olacağını ifade etti.10 ada için belirlenen vize serbestisinin detayları merak ediliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bu vizenin detaylarına ilişkin Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Yunan hükûmet kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 günlük vize uygulamasının detayları şu şekilde:Yunanistan'a girişte vize alınabilmesi için Türk vatandaşları ve aileleri için basitleştirilmiş bir vize prosedürü sağlandı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/tarih-verildi-hangi-ege-adalarina-vizesiz-gidilebilecek-1078207139.html
adalar
ege
ege bölgesi
ege denizi
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103772/67/1037726716_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_828cb937787c7d9b314bc8bd1f76d526.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunan adalarına vize kalktı mı, yunanistan'da hangi adalara vizesiz gidilir, hangi ege adalarına vizesiz gidilebilecek, yunanistan’ın türklere vize muafiyeti atina’yı kapsıyor mu, yunanistan vize, yunanistan vize ne kadar, yunan adaları vize, adalar vize ne kadar, yunan adaları vize fiyatı, yunan adaları vize ücreti, yunan adaları vize için ne gerekli
yunan adalarına vize kalktı mı, yunanistan'da hangi adalara vizesiz gidilir, hangi ege adalarına vizesiz gidilebilecek, yunanistan’ın türklere vize muafiyeti atina’yı kapsıyor mu, yunanistan vize, yunanistan vize ne kadar, yunan adaları vize, adalar vize ne kadar, yunan adaları vize fiyatı, yunan adaları vize ücreti, yunan adaları vize için ne gerekli
Yunan adalarına 7 günlük kapı vizesi ücreti belli oldu
17:31 09.12.2023 (güncellendi: 17:35 09.12.2023)
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunan adalarını ziyaret edecek Türkiye vatandaşlarına tüm yıl boyunca 7 gün vize muafiyeti sağlanacağını söyledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan yetkililerinin 'Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize' uygulamasına ilişkin çalışmanın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunu bildirdi.
Yunan hükümet kaynakları, vize ücretinin 60 Euro (1873,36 TL) olacağını ifade etti.
10 ada için belirlenen vize serbestisinin detayları merak ediliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bu vizenin detaylarına ilişkin Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Yunan hükûmet kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 günlük vize uygulamasının detayları şu şekilde:
Yunanistan'a girişte vize alınabilmesi için Türk vatandaşları ve aileleri için basitleştirilmiş bir vize prosedürü sağlandı.
Bu vizeyle Yunanistan'da yedi güne kadar kalma olanağı sağlanacak.
Vizenin ücreti 60 Euro olacak.
Yunanistan'da sınırlı bölgesel geçerliliği olacak.