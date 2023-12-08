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Tarih verildi: Hangi Ege adalarına vizesiz gidilebilecek?
Tarih verildi: Hangi Ege adalarına vizesiz gidilebilecek?
Atina ziyaretinde ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Miçotakis'in açıklamaları arasında yer alan Yunan adalarına 7 gün... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T08:20+0300
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Yunan adalarına vize kalktı mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi sonrasında kritik biçok konuya değinildi. Miçotakis, Erdoğan ile beraber yaptığı açıklamada Yunan adalarında Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacağını söyledi. Miçotakis şunları dile getirdi:Hangi adalar vizesiz gezilebilecek?Yunanistan’ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairides’in açıklamasına göre anlaşmanın geçerli olduğu adalar:Hangi tarihlerde geçerli olacak?Yunan bakan bu anlaşmanın sadece yaz aylarını kapsamadığını bütün bir yıl boyunca geçerli olacağını söyledi. Kairides, “Rodos’un sahip olduğu turizme sahip olmayan adaları ilgilendiriyor. Rodos da buna dahil olacak, ancak charter seferleri olmayan, uluslararası uçuşları bulunmayan, örneğin Midilli gibi Ağustos ayında sadece küçük bir aile turizmine sahip olan adaların faydalanacağı çok şey var” dedi.Vize muafiyeti ne zaman başlayacak?Tarih henüz belirlenmezken ilerleyen süreçte konuya dair ayrıntıların Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. 7 günlük vizenin Yunanistan için geçerli olmadığı sadece 10 Yunan adası için geçerli olduğu duyuruldu.
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yunan adalarına vize kalktı mı, yunanistan'da hangi adalara vizesiz gidilir, hangi ege adalarına vizesiz gidilebilecek, yunanistan’ın türklere vize muafiyeti atina’yı kapsıyor mu
yunan adalarına vize kalktı mı, yunanistan'da hangi adalara vizesiz gidilir, hangi ege adalarına vizesiz gidilebilecek, yunanistan’ın türklere vize muafiyeti atina’yı kapsıyor mu

Tarih verildi: Hangi Ege adalarına vizesiz gidilebilecek?

08:20 08.12.2023
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKIYunan adası - tatil
Yunan adası - tatil - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI
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Atina ziyaretinde ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Miçotakis'in açıklamaları arasında yer alan Yunan adalarına 7 gün vize muafiyeti verileceğine yönelik mesaj ardından araştırmalar da başladı. Hangi Ege adalarına vizesiz gidilebileceği Sputnik'in derlemesinde.
Yunan adalarına vize kalktı mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi sonrasında kritik biçok konuya değinildi.
Miçotakis, Erdoğan ile beraber yaptığı açıklamada Yunan adalarında Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacağını söyledi. Miçotakis şunları dile getirdi:
“Vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ele aldık. Vize meselesinde Türk öğrenciler ve Avrupalı öğrenciler arasında muaf meselesini de ele aldık. 10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karar olarak ele aldık. Zaman uygun olduğunda kıta sahanlığı ve deniz sahası meselelerini de konuşmaya hazır olacağız.”

Hangi adalar vizesiz gezilebilecek?

Yunanistan’ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairides’in açıklamasına göre anlaşmanın geçerli olduğu adalar:
1.
Sakız Adası
2.
Midilli Adası
3.
Rodos Adası
4.
Samos Adası
5.
Kos Adası
6.
Meis Adası
7.
Patmos Adası
8.
Leros Adası
9.
Kalimnos Adası
10.
Simi Adası

Hangi tarihlerde geçerli olacak?

Yunan bakan bu anlaşmanın sadece yaz aylarını kapsamadığını bütün bir yıl boyunca geçerli olacağını söyledi. Kairides, “Rodos’un sahip olduğu turizme sahip olmayan adaları ilgilendiriyor. Rodos da buna dahil olacak, ancak charter seferleri olmayan, uluslararası uçuşları bulunmayan, örneğin Midilli gibi Ağustos ayında sadece küçük bir aile turizmine sahip olan adaların faydalanacağı çok şey var” dedi.

Vize muafiyeti ne zaman başlayacak?

Tarih henüz belirlenmezken ilerleyen süreçte konuya dair ayrıntıların Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. 7 günlük vizenin Yunanistan için geçerli olmadığı sadece 10 Yunan adası için geçerli olduğu duyuruldu.
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