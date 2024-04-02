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Utku Caner Çaykara kimdir?
Utku Caner Çaykara kimdir?
Sputnik Türkiye
Avcılar Belediye Başkanı seçilen Utku Caner Çaykara kimdir? 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T11:58+0300
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Utku Caner Çaykara, Avcılar'da CHP'den belediye başkanı seçildi.Utku Caner Çaykara kimdir?1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerinden sonra İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra İş Sağlığı ve Güvenliği (tezsiz) ve İşletme (Tezli) Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı.2015 yılında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2016-2018 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı (Marmara bölge sorumlusu), 2018-2021 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevlerini yürütmüştür. 36. Dönem CHP Kurultay Delegesidir.Gençlik Kolları Görevinin yanında parti adına Türkiye'nin bir çok ilinde aktif saha çalışmalarında bulunmuştur. 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge 16. Sıra Milletvekili adayı oldu. 16. Dönem olağan Gençlik Kolları Kurultayında tekrardan MYK Üyeliğine seçilmiştir. Halen görevine Gençlik Kolları Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.Aynı zamanda birçok Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek odalarında aktif bir şekilde görev almaktadır.
https://sputniknews.com.tr/20240402/ahmet-hakan-ak-parti-irtifa-kaybinin-onune-nasil-gecebilir-1082373830.html
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utku caner çaykara kimdir?,utku caner çaykara biyografi,utku caner çaykara kaç yaşında,avcılar belediye başkanı

Utku Caner Çaykara kimdir?

11:58 02.04.2024
© FotoğrafUtku Caner Çaykara
Utku Caner Çaykara - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© Fotoğraf
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Avcılar Belediye Başkanı seçilen Utku Caner Çaykara kimdir?
Utku Caner Çaykara, Avcılar'da CHP'den belediye başkanı seçildi.

Utku Caner Çaykara kimdir?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerinden sonra İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra İş Sağlığı ve Güvenliği (tezsiz) ve İşletme (Tezli) Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı.
2015 yılında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2016-2018 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı (Marmara bölge sorumlusu), 2018-2021 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevlerini yürütmüştür. 36. Dönem CHP Kurultay Delegesidir.
Gençlik Kolları Görevinin yanında parti adına Türkiye'nin bir çok ilinde aktif saha çalışmalarında bulunmuştur. 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge 16. Sıra Milletvekili adayı oldu. 16. Dönem olağan Gençlik Kolları Kurultayında tekrardan MYK Üyeliğine seçilmiştir. Halen görevine Gençlik Kolları Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.
Aynı zamanda birçok Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek odalarında aktif bir şekilde görev almaktadır.
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