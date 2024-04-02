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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Ahmet Hakan: AK Parti irtifa kaybının önüne nasıl geçebilir?
Ahmet Hakan: AK Parti irtifa kaybının önüne nasıl geçebilir?
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan 31 Mart seçimlerinin ardından AK Parti'nin irtifa kaybının önüne nasıl geçeceğini anlattı ve "Ne yapıp ne edip ekonomiyi düzlüğe çıkarmaları... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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Ahmet Hakan, AK Parti'ye dair seçim değerlendirmesi yaptı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti'nin atması gereken adımları maddeler halinde yazdı ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240401/31-mart-yerel-secimleri-chp-istanbulda-cumhur-ittifakindan-hangi-belediyeleri-aldi--1082353219.html
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ak parti, ahmet hakan, recep tayyip erdoğan, seçim, seçim sonuçları, istanbul seçim sonuçları , seçim sonuçları, seçim sonrası türkiye, üsküdar seçim sonuçları

Ahmet Hakan: AK Parti irtifa kaybının önüne nasıl geçebilir?

09:53 02.04.2024
© AA / Emin SansarCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AA / Emin Sansar
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Ahmet Hakan 31 Mart seçimlerinin ardından AK Parti'nin irtifa kaybının önüne nasıl geçeceğini anlattı ve "Ne yapıp ne edip ekonomiyi düzlüğe çıkarmaları gerekiyor. Emekliler sorunu, pahalılık sorunu... Hepsinin halledilmesi gerekiyor." dedi.
Ahmet Hakan, AK Parti'ye dair seçim değerlendirmesi yaptı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti'nin atması gereken adımları maddeler halinde yazdı ve şunları söyledi:
"Ekonomi- Ne yapıp ne edip ekonomiyi düzlüğe çıkarmaları gerekiyor. Emekliler sorunu, pahalılık sorunu... Hepsinin halledilmesi gerekiyor. AK Parti’nin seçimde aldığı sonucun birincil nedeni bu. Bu sorunun halledilmesi gerekiyor. Başka türlü olmayacak. Bu kesin. SAMİMİYET -Erdoğan’ın bir samimiyeti var. Bu samimiyet, halka yansıyor. Bu nedenle Erdoğan’la hiçbir sorunu olmayan kesimlerin, Erdoğan’ın oylanmadığı bir seçimde tutumu farklı olabiliyor. AK Parti’de samimiyet, sadece Erdoğan’a özgü bir özellik olarak kalmış durumda. Buna da neşter atılması şart. DEĞİŞİM- Partide bir büyük değişim gerekiyor. Yukarıdan bakan, halktan uzaklaşmış, antipati yayan, üslup sorunu yaşayan isimler var. AK Parti’nin hızla bu tür kişilerden kurtulması şart. Sadece partideki üslupsuzlarla değil, parti hinterlandındaki bu tür kişilerle de araya mesafe konması şart. AKTÖRSÜZLÜK- 10 ay önce yapılan seçimden Erdoğan galip çıktı. 10 ay sonra Erdoğan’ın oylanmadığı seçimde AK Parti büyük irtifa kaybetti. Erdoğan’ın halkla kurduğu büyülü ilişkinin parti içindeki aktörler tarafından kurulamaması sorunu var. Parti, işine odaklı bürokrat yetiştirebiliyor ama siyasetçi yetiştiremiyor. Bu büyük bir sorun ve bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. DİL VE ÜSLUP-Artık tek kale maç devri sona erdi. Rakipler 25 yıllık mağlubiyetler serisinin ardından siyaseti öğrendi. Boşlukları dolduruyorlar, nereden darbe alabileceklerini görüyorlar, kendilerine çeki düzen veriyorlar. Bu nedenle kutuplaşma siyaseti, artık tutmuyor. Dilin, üslubun, yaklaşımın bu yeni duruma göre düzenlenmesi şart. KAMPANYA-Bu zamana kadar seçimlerde en bütünlüklü, en basit, en can damarından yakalayan seçim kampanyalarını AK Parti yapardı. Halkın gündemiyle tam örtüşen, halkın duygu dünyasıyla bütünleşen kampanyalar... AK Parti, ilk kez böyle bir kampanya yapamadı. Dağınık, bütünlüklü olmayan, karmaşık mesajlı bir kampanya yaptılar. Yeniden eski kampanyalara dönmeleri şart. ANKET-Erdoğan’ın en önemli özelliğidir: Ta en başından beri anketlerle halkın nabzını ölçer. Hiç eksik etmez anketleri. Halkın taleplerini, halkın gündemini, halkın yaklaşımını anketlerle belirler ve ona göre aksiyon alır. Erdoğan’ın en önemli özelliğidir bu. Ancak son seçimde AK Parti çevreleri, bu geleneksel yöntemi bırakıp anketlerle kavga etmeyi tercih etti."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
31 Mart Yerel Seçimleri: CHP, İstanbul'da Cumhur İttifakı'ndan hangi belediyeleri aldı?
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