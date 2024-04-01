https://sputniknews.com.tr/20240401/31-mart-yerel-secimleri-chp-istanbulda-cumhur-ittifakindan-hangi-belediyeleri-aldi--1082353219.html

31 Mart Yerel Seçimleri: CHP, İstanbul'da Cumhur İttifakı'ndan hangi belediyeleri aldı?

31 Mart Yerel Seçimleri: CHP, İstanbul'da Cumhur İttifakı'ndan hangi belediyeleri aldı?

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde İstanbul’da AK Parti’de olan birçok belediyede kazandı. Böylelikle birçok belediye de CHP’de yönetimi... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T15:00+0300

2024-04-01T15:00+0300

2024-04-01T15:04+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

chp

ekrem imamoğlu

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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul'da Cumhur İttifakı'na karşı sadece Büyükşehir seçimlerinde değil, belediye seçimlerinde de zaferle çıktı. 2019 yılındaki yerel seçimde AK Parti ve MHP'nin kazandığı 12 İstanbul ilçesi 2024 yılında CHP'ye geçti. Bu 12 belediye ise şunlar: 1. Bayrampaşa: 2019 yılında AK Parti'li Atila Aydıner'in kazandığı Bayrampaşa, 2024 seçimlerinde CHP'ye geçti. CHP'li Hasan Mutlu belediye başkanı seçildi.2. Beyoğlu: 2019 yılında AK Parti'li Haydar Ali Yıldız'ın kazandığı Beyoğlu, 2024 seçimlerinde CHP'li İnan Güney'e geçti.3. Çatalca: 2019 yılında AK Parti'li Mesut Üner’in kazandığı Çatalca, 2024 seçimlerinde CHP'li Erhan Güzel’e geçti.4. Çekmeköy: 2019 yılında AK Parti'li Ahmet Poyraz'ın kazandığı Çekmeköy, 2024 seçimlerinde CHP'li Orhan Çerkez’e geçti.5. Eyüpsultan: 2019 yılında AK Parti'li Deniz Köken'in kazandığı Eyüpsultan, 2024 seçimlerinde CHP'li Mithat Bülent Özümen'e geçti.6. Gaziosmanpaşa: 2019 yılında AK Parti'li Hasan Tahsin Usta’nın kazandığı Gaziosmanpaşa, 2024 seçimlerinde CHP'li Hakan Bahçetepe’ye geçti.7. Sancaktepe: 2019 yılında AK Parti'li Şeyma Döğücü kazandığı Sancaktepe, 2024 seçimlerinde CHP'li Alper Yeğin’e geçti.8. Şile: 2019 yılında AK Parti'li İlhan Ocaklı kazandığı Şile, 2024 seçimlerinde CHP'li Özgür Kabadayı’ya geçti.9. Tuzla: 2019 yılında AK Parti'li Şadi Yazıcı'nın kazandığı Tuzla, 2024 seçimlerinde CHP'li E. Ali Bingöl’e geçti.10. Üsküdar: 2019 yılında AK Parti'li Hilmi Türkmen'in kazandığı Üsküdar, 2024 seçimlerinde CHP'li Sinem Dedetaş'a geçti.11. Beykoz: 2019 yılında AK Parti'li Murat Aydın’ın kazandığı Beykoz, 2024 seçimlerinde CHP'li Alaattin Köseler’e geçti.12. Silivri: 2019 yılında MHP'li Volkan Yılmaz'ın kazandığı Silivri, 2024 seçimlerinde CHP'li Bora Balcıoğlu’na geçti.

https://sputniknews.com.tr/20240401/ak-partide-secim-sonrasi-ilk-myk-yarin-toplanacak-1082352375.html

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