https://sputniknews.com.tr/20240401/ak-partide-secim-sonrasi-ilk-myk-yarin-toplanacak-1082352375.html

AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanacak

AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanacak

Sputnik Türkiye

AK Parti'de seçim sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının saat kaçta... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T14:19+0300

2024-04-01T14:19+0300

2024-04-01T14:55+0300

ak parti

2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından AK Parti'nin ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yarın toplanıyor.AK Parti MYK toplantısının ana gündemi yerel seçim sonuçları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda sonuçlar değerlendirilecek. Önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor. MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacağı belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240401/aksener-secim-sonuclarini-degerlendiriyor-istifa-mi-edecek-1082352256.html

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ak parti, seçim