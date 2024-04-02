Sinan Oğan malikanesini anlattı: 'Burası bir milyon dolardan fazla eder'

Sayın Balık, bio nuzda “iletişim danışmanı” yazıyor ama bu cehaletle size kim ne danışıyorsa acıdım haline. Tüm cumhurbaşkanı adayları bir seçim hesabı açarlar ve seçim bağışı yapılır. Diğer adaylar Sn. Erdoğan’ın da vardı, Sn. Kılıçtaroğlu’nun da. Üstelik onlar hazine yardımı ve devlet, belediye vs imkanları da kullandılar. Hazine yardımları, devlet ve belediye imkanlarına rağmen onların açtığı hesap size batmadı da benimkisi neden battı? Onların da seçim bağış hesabı olduğunu bileyecek kadar cahil misiniz, yoksa kasıtlı algı yapacak kadar alçalmış manipülasyoncu musunuz?

Ayrıca burayı 2020 yılında aldım. Geçmiş yıllarda bu bahçeden çok sayıda fotoğraflar paylaştım. Beni takip edenler de yakından bilir burayı. Ayrıca içinde basket sahası yok. Boş toprağa bir kale koyup arada futbol oynadık, iki de direk dikip file gerip arada voleybol oynuyoruz. Umarım bu açıklamalardan sonra efendice özrünüzü diler, bir daha da algı yapmak için bu kadar küçülmezsiniz…