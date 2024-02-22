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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Sinan Oğan: Ey TİP, ey DEM ve türevleri sizden ala şeytan mı var?
Sinan Oğan: Ey TİP, ey DEM ve türevleri sizden ala şeytan mı var?
Sputnik Türkiye
Sinan Oğan sosyal medya hesabından TİP ve DEM Partisi'ne "Ey TİP, ey DEM ve türevleri, Sizden ala şeytan mı var? Şimdi iyi dinleyin" sözleriyle seslendi. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan eski Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, X sosyal medya adresinden Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) paylaşımına yanıt verdi."Ey TİP, ey DEM ve türevleri, Sizden ala şeytan mı var?" diyen Oğan şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20240222/erdogan-horoz-dovusunun-bile-bir-adabi-var-ama-muhalefetin-kavgasinda-o-bile-yok-1080996345.html
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sinan oğan, türkiye işçi partisi (tip), dem parti

Sinan Oğan: Ey TİP, ey DEM ve türevleri sizden ala şeytan mı var?

22:05 22.02.2024 (güncellendi: 22:09 22.02.2024)
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Antalya’da bir otelde düzenlenen vatandaş buluşmasına katıldı. Oğan, programda konuşma yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Antalya’da bir otelde düzenlenen vatandaş buluşmasına katıldı. Oğan, programda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AA / Murat Gök
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Sinan Oğan sosyal medya hesabından TİP ve DEM Partisi'ne "Ey TİP, ey DEM ve türevleri, Sizden ala şeytan mı var? Şimdi iyi dinleyin" sözleriyle seslendi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan eski Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, X sosyal medya adresinden Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) paylaşımına yanıt verdi.
"Ey TİP, ey DEM ve türevleri, Sizden ala şeytan mı var?" diyen Oğan şunları ifade etti:

"Şimdi iyi dinleyin, madem benim siyasi tercihim yanlış, madem ben oy bölmüşüm, madem ben CHP adayı Sn. Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesini ve Sn. Erdoğan’ın kazanmasını sağlamışım vs. vs. Peki adama sormazlar mı bre ikiyüzlüler Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2 turlu bir seçimdi ve ben tercihimi 2. turda yaptım. Belediye seçimleri ise tek turlu bir seçim ve siz kazanamayacağınızı bildiğiniz halde İstanbul dahil her yerde ve özellikle de CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde aday çıkararak bana yönelttiğiniz suçlamaların aynısını yapmıyor musunuz?

Kaldı ki ben sol değil milliyetçi bir tabanda siyaset yapan birisiyim. Hem solcu olduğunuzu iddia edeceksiniz hem de solcu olduğunu iddia eden belediye başkanları karşısında aday çıkaracaksınız, sonra da utanmadan “ilkeli” siyaset yaptığınızı iddia edeceksiniz öyle mi? Örneğin İstanbul’da, Hatay’da vs oy bölmüş olmuyor musunuz?

İki yüzlüsünüz!

Bizi oy bölmekle suçlayan ne kadar parti ve siyasetçi varsa hepsi belediye seçimlerinde ya aday çıkardı veya aday oldu utanmadan. Cehennemin kapıları sizin ve kuzeniniz DEM parti ve sizin gibi bölücü siyaset yapanların üzerine sonsuza kadar kapanmıştır çok şükür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
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