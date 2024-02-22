https://sputniknews.com.tr/20240222/erdogan-horoz-dovusunun-bile-bir-adabi-var-ama-muhalefetin-kavgasinda-o-bile-yok-1080996345.html

Erdoğan: Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında o bile yok

Erdoğan: Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında o bile yok

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında o bile yok. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır hakaretleri... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T15:11+0300

2024-02-22T15:11+0300

2024-02-22T15:14+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/10/1080800072_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_1d57c1ca85eda4e59c5c3e4b098c1e9d.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinge katılıyor.Erdoğan miting alanındaki konuşmasında şunları söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan