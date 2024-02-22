Erdoğan: Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında o bile yok
15:11 22.02.2024 (güncellendi: 15:14 22.02.2024)
© AA / Emin SansarCumhurbaşkanı Erdoğan
© AA / Emin Sansar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında o bile yok. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır hakaretleri savuruyorlar." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinge katılıyor.
Erdoğan miting alanındaki konuşmasında şunları söyledi:
Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında o bile yok. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır hakaretleri savuruyorlar.