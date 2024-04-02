https://sputniknews.com.tr/20240402/selami-savas-kimdir-1082380869.html
Selami Savaş kimdir?
Selami Savaş kimdir?
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AK Parti'den Düzce Belediye Başkanı seçilen Selami Savaş kimdir? 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T12:21+0300
2024-04-02T12:21+0300
2024-04-02T12:21+0300
politika
selami savaş
düzce
ak parti
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32 yaşındaki Selami Savaş, AK Parti'den Düzce Belediye Başkanı seçildi.Selami Savaş kimdir?Selami Savaş, 1992 yılında Yığılca'da doğdu. 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde İşletme Bölümünü bitiren Savaş, 2014 yılından bu yana AK Parti Yığılca İlçe Teşkilatı üyesidir. Aile şirketinin genel müdürlüğünü yapan Savaş, evli ve 1 çocuk babasıdır.
https://sputniknews.com.tr/20240402/tamer-mandalinci-kimdir-1082380411.html
düzce
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selami savaş kimdir?,düzce belediye başkanı kimdir,selami savaş hangi parti
selami savaş kimdir?,düzce belediye başkanı kimdir,selami savaş hangi parti
Selami Savaş kimdir?
AK Parti'den Düzce Belediye Başkanı seçilen Selami Savaş kimdir?
32 yaşındaki Selami Savaş, AK Parti'den Düzce Belediye Başkanı seçildi.
Selami Savaş, 1992 yılında Yığılca'da doğdu. 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde İşletme Bölümünü bitiren Savaş, 2014 yılından bu yana AK Parti Yığılca İlçe Teşkilatı üyesidir. Aile şirketinin genel müdürlüğünü yapan Savaş, evli ve 1 çocuk babasıdır.