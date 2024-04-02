https://sputniknews.com.tr/20240402/tamer-mandalinci-kimdir-1082380411.html
Tamer Mandalinci kimdir?
Tamer Mandalinci kimdir?
Sputnik Türkiye
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci oldu. Ahmet Aras'ın yerine seçilen Mandalinci kimdir? 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T12:17+0300
2024-04-02T12:17+0300
2024-04-02T12:17+0300
politika
bodrum
bodrum
bodrum belediyesi
ahmet aras
tamer mandalinci
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/04/02/1082380255_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e3a6807a32a06f0a9dc2153a63967a36.jpg
Bodrum Belediye Başkanı 30 yaşındaki Tamer Mandalinci oldu.Tamer Mandalinci kimdir?1994'te Bodrum’un Turgutreis Mahallesi'nde dünyaya gelen Tamer Mandalinci, ilk, orta ve lise öğrenimimi Turgutreis ve Bodrum’da tamamladı. 2013 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde lisans eğitimine başlayan Mandalinci, 2016 yılında Yurt Dışı Eğitim Programı ile yaklaşık 3,5 ay ABD’nin Texas eyaletinin New Braunfels şehrinde çalışma ve yabancı dil öğrenimini geliştirme imkanı buldu.2018'de Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Mandalinci, serbest mimarlık yaptı. Siyasi hayatına 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den Bodrum Belediye Meclis Üyesi adayı olarak başlayan Mandalinci, Bodrum Belediye Meclisine en genç üye olarak seçildi. İyi derecede İngilizce bilen Mandalinci evlidir.
https://sputniknews.com.tr/20240402/tuzla-belediye-baskani-eren-ali-bingol-kimdir-1082379667.html
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/04/02/1082380255_72:0:981:682_1920x0_80_0_0_410d47c30dd36726fc1ebad851471d68.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bodrum, bodrum, bodrum belediyesi, ahmet aras, tamer mandalinci
bodrum, bodrum, bodrum belediyesi, ahmet aras, tamer mandalinci
Tamer Mandalinci kimdir?
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci oldu. Ahmet Aras'ın yerine seçilen Mandalinci kimdir?
Bodrum Belediye Başkanı 30 yaşındaki Tamer Mandalinci oldu.
1994'te Bodrum’un Turgutreis Mahallesi'nde dünyaya gelen Tamer Mandalinci, ilk, orta ve lise öğrenimimi Turgutreis ve Bodrum’da tamamladı.
2013 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde lisans eğitimine başlayan Mandalinci, 2016 yılında Yurt Dışı Eğitim Programı ile yaklaşık 3,5 ay ABD’nin Texas eyaletinin New Braunfels şehrinde çalışma ve yabancı dil öğrenimini geliştirme imkanı buldu.
2018'de Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Mandalinci, serbest mimarlık yaptı.
Siyasi hayatına 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den Bodrum Belediye Meclis Üyesi adayı olarak başlayan Mandalinci, Bodrum Belediye Meclisine en genç üye olarak seçildi. İyi derecede İngilizce bilen Mandalinci evlidir.