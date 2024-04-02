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Marmaray'da intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor
Marmaray'da intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor
Sputnik Türkiye
Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı açıklandı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda bir yolcu raylara atladı. İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı bildirildi. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadeleri yer aldı.
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metro, metro, marmaray, istanbul
metro, metro, marmaray, istanbul

Marmaray'da intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor

12:26 02.04.2024 (güncellendi: 12:58 02.04.2024)
© Sputnik / Kerimcan Malazmarmaray
marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı açıklandı.
Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda bir yolcu raylara atladı. İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı bildirildi.
Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadeleri yer aldı.
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