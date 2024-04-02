https://sputniknews.com.tr/20240402/marmarayda-intihar-girisimi-seferlerde-aksama-yasaniyor--1082381256.html
Marmaray'da intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor
Marmaray'da intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor
Sputnik Türkiye
Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı açıklandı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T12:26+0300
2024-04-02T12:26+0300
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Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda bir yolcu raylara atladı. İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı bildirildi. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240402/basit-bir-yontemle-tasarruf-edin-aracinizi-kaynar-su-ile-yikamayi-hic-dusundunuz-mu-1082377421.html
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metro, metro, marmaray, istanbul
metro, metro, marmaray, istanbul
Marmaray'da intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor
12:26 02.04.2024 (güncellendi: 12:58 02.04.2024)
Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı açıklandı.
Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda bir yolcu raylara atladı. İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı bildirildi.
Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadeleri yer aldı.