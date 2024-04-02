https://sputniknews.com.tr/20240402/marmarayda-intihar-girisimi-seferlerde-aksama-yasaniyor--1082381256.html

Marmaray'da intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor

Marmaray'da intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor

Sputnik Türkiye

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı açıklandı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T12:26+0300

2024-04-02T12:26+0300

2024-04-02T12:58+0300

türkiye

metro

metro

marmaray

istanbul

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Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda bir yolcu raylara atladı. İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı bildirildi. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadeleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240402/basit-bir-yontemle-tasarruf-edin-aracinizi-kaynar-su-ile-yikamayi-hic-dusundunuz-mu-1082377421.html

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