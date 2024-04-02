https://sputniknews.com.tr/20240402/basit-bir-yontemle-tasarruf-edin-aracinizi-kaynar-su-ile-yikamayi-hic-dusundunuz-mu-1082377421.html

Basit bir yöntemle tasarruf edin: Aracınızı kaynar su ile yıkamayı hiç düşündünüz mü?

Basit bir yöntemle tasarruf edin: Aracınızı kaynar su ile yıkamayı hiç düşündünüz mü?

Sputnik Türkiye

Araba kazalarının maliyeti sadece fiziksel zararlarla sınırlı değil. Gözle görülür bir göçük bile cep yakabiliyor. Peki, evde tampon tamiri nasıl yapılır?.. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T11:42+0300

2024-04-02T11:42+0300

2024-04-02T11:42+0300

yaşam

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ekonomi

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Mini onarım, kasko poliçelerinin sunduğu avantajların yıldızı haline geldi. Tüketiciye kasko hasarsızlık indirimi bozulmadan çizik giderme, cam çatlağı tamir gibi kapsamlı çözümler sunan mini onarımı, sigorta şirketleri kasko poliçelerine ekleme yarışına girerken, mini onarım şirketleri de yeni teknolojiler ve hizmette farklılıklarla atağa geçti.Öte yandan bu kadar talep de artık sürücülerin ve araç sahiplerinin küçük onarmalar için para ödemek istemediğini ortaya koyuyor.Tampon tamiri nasıl yapılır?Otomobil parçası üreticileri tamponları genellikle esneyebilen plastik malzemeden üretirler. Fizik kuralları gereği plastikler de tıpkı metaller gibi ısıyla genleşir (esner), düşük ısıda soğur (büzüşür). Siz de bu özelliği kullanarak aracınızın tamponunda oluşan göçükleri evde kendi başınıza düzeltebilirsiniz.Su ısıtıcısını suyla doldurun ve kaynatın. Su kaynar kaynamaz, su ısıtıcısını arabanızın yanına götürün, suyu göçüğe ve göçük çevresine dökün. Şimdi tuvalet pompasını kullanma zamanı geldi. Pompayı göçüğün etrafına yerleştirin ve dikkatlice kendinize doğru çekin. Bu işlemi yavaşça ve dikkatli bir şekilde birkaç kez tekrarlayın, yavaş yavaş göçükte hareketlenmeler göreceksiniz. Birkaç dakikalık dikkatli bir çalışmanın sonunda, göçük tamamen ortadan kaybolmuş olacak

https://sputniknews.com.tr/20240329/otomobil-ve-konut-satisinda-yeni-donem-kredi-kartina-taksitle-satis-1082180915.html

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