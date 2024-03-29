https://sputniknews.com.tr/20240329/otomobil-ve-konut-satisinda-yeni-donem-kredi-kartina-taksitle-satis-1082180915.html

Otomobil ve konut satışında yeni dönem: Kredi kartına taksitle satış

Otomobil ve konut satışında yeni dönem: Kredi kartına taksitle satış

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası'nın ek sıkılaşma politikaları sonrasında ticari ve ihtiyaç kredilerinde büyüme sınırı düşürülmüş, kredi kartları için de bankalardan ek... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T06:43+0300

2024-03-29T06:43+0300

2024-03-29T06:55+0300

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Bankaların kredi faizlerini yükseltmesi piyasada nakit sıkışıklığına neden olunca tüketici kredi kart kullanımını artırdı. Yalnızca alışveriş değil; otomobil, konut ve arsa gibi alımlarda kredi kartı kullanım oranının arttığı görüldü.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, son dönemde gayrimenkul ve otomobil satış ilanlarındaki ‘kredi kartına 12 ay taksit’ ibareleri dikkat çekmeye başladı. Ticaretin kredi kartlarına kayması, devamında kart kullanım rekorunu da getirdi.Ticarette en fazla kredi kartı kullanımının otomobil alım satımlarda olduğu ifade ediliyor. Bağcılarda galericilik yapan bir kişi “Müşterimiz bugün otomobil almak için kredi çekse yüzde 4 ila yüzde 5,5 faiz ödeyecek. Üstelik kredi bulması da zor, bankalar vermiyor. Ancak kredi kartı ile 500 bin liraya kadar çekim yapabiliyor. Bunun 300 bin liraya kadar olan kısmı 3 ay sıfır faiz, 300 bin lira üzerinde yapılan çekimler ise yüzde 3 vade farkı ile ödenebiliyor. Birçok müşteri kredi bulamadığı için kredi kartı limitlerini yükseltiyor. Şirket kredi kartlarında limitler çok daha yüksek olduğu için aracın tamamını da kredi kartı ile çekebiliyoruz. Otomobil alımlarında kredi kartı kullanımı oldukça arttı” dedi.Kredi kartı kullanımı konut ve arsa alımına da sıçradıEmlak işiyle uğraşan diğer bir kişi ise yaptığı açıklamada “1 ila 3 milyon liralık ev alımlarında kredi kullanımı oluyor. Alıcılar bundan 3 yıl önce konut alımlarının yüzde 70-80’ine kadar kredi kullanabiliyorlardı. Şimdi ise 500 bin lira bile kredi alamıyorlar. Üstelik faiz oranları da çok yüksek. Bu nedenle belli bir birikimi olanlar konut veya arsa alırken, kalan kısmı kredi kartından çektiriyor. Bizim gibi işletmeler aracılık yapıyor. 8-10 milyon liralık evlerde bunu yapmak mümkün değil. Uygun fiyatlı evlerde kart kullanılıyor. Piyasaların hareketlenmesi için mutlaka bankaların kredi taleplerine cevap vermesi gerek” diye konuştu.

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