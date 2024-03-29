https://sputniknews.com.tr/20240329/akaryakit-fiyatlari-3-haneye-cikacak-tartismasi-buyuk-zam-gelecek-mi-1082182258.html
'Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak' tartışması: 'Büyük zam' gelecek mi?
'Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak' tartışması: 'Büyük zam' gelecek mi?
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarının seçim sonrası daha da artarak üç haneli rakamlara çıkacağı gerekçesiyle tabelalara değişim talimatı verildiği iddiası gündeme geldi... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T07:56+0300
2024-03-29T07:56+0300
2024-03-29T07:56+0300
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Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı tarafından yönetilen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) akaryakıt istasyonlarına dağıtım şirketlerinden tabela değişikliği talimatı gittiği haberlerine dair açıklama geldi.DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi.' iddiası doğru değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt dağıtım şirketlerinin iddia edildiği gibi bir talepte bulunmadığı tespit edilmiştir." denildi.İddiaya göre seçimden sonra akaryakıt fiyatlarının zamlanarak üç haneli rakamlara ulaşacağı gerekçesiyle istasyona ana dağıtım şirketleri tabelaları 3 haneli olacak şekilde değiştirilmesi konusunda yazı gittiği sosyal medyada konuşulmuştu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240329/otomobil-ve-konut-satisinda-yeni-donem-kredi-kartina-taksitle-satis-1082180915.html
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'Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak' tartışması: 'Büyük zam' gelecek mi?
Akaryakıt fiyatlarının seçim sonrası daha da artarak üç haneli rakamlara çıkacağı gerekçesiyle tabelalara değişim talimatı verildiği iddiası gündeme geldi. Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı tarafından yönetilen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) akaryakıt istasyonlarına dağıtım şirketlerinden tabela değişikliği talimatı gittiği haberlerine dair açıklama geldi.
DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi.' iddiası doğru değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt dağıtım şirketlerinin iddia edildiği gibi bir talepte bulunmadığı tespit edilmiştir." denildi.
İddiaya göre seçimden sonra akaryakıt fiyatlarının zamlanarak üç haneli rakamlara ulaşacağı gerekçesiyle istasyona ana dağıtım şirketleri tabelaları 3 haneli olacak şekilde değiştirilmesi konusunda yazı gittiği sosyal medyada konuşulmuştu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Akaryakıt dağıtım şirketlerinin, "bu sene sonunda akaryakıt fiyatlarının üç hanelere geleceğine dair" bir öngörüsü veya tahmininin bulunmadığı belirlenmiştir. Seçim öncesinde kamuoyunu manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde üretilen dezenformasyonlara itibar etmeyiniz"