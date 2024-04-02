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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240402/lutfu-savas-secim-sonuclarina-itirazda-bulunacagini-duyurdu-1082367956.html
Lütfü Savaş, seçim sonuçlarına itirazda bulunacağını duyurdu
Lütfü Savaş, seçim sonuçlarına itirazda bulunacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına itirazda bulunacaklarını duyurdu. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T01:46+0300
2024-04-02T01:46+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
lütfü savaş
itiraz
31 mart yerel seçimleri
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31 Mart 2024 yerel seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak giren Lütfü Savaş, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamladı. Başkan Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarına itirazda bulunacağını açıkladı. Savaş, söz konusu açıklamada şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20240401/deprem-bolgesinde-yerel-secim-diyarbakir-ve-kiliste-oy-sayimi-basladi-1082164268.html
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lütfü savaş, itiraz, 31 mart yerel seçimleri
lütfü savaş, itiraz, 31 mart yerel seçimleri

Lütfü Savaş, seçim sonuçlarına itirazda bulunacağını duyurdu

01:46 02.04.2024
© İHA / VEYSEL KORKMAZ-AW174883Lütfü Savaş
Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© İHA / VEYSEL KORKMAZ-AW174883
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına itirazda bulunacaklarını duyurdu.
31 Mart 2024 yerel seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak giren Lütfü Savaş, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamladı. Başkan Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarına itirazda bulunacağını açıkladı.

Savaş, söz konusu açıklamada şunları ifade etti:
"Değerli hemşehrilerim, Hatay halkının seçim iradesini kesinlikle gasp ettirmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Seçim sonuçlarına ilişkin itirazımızı, 2 Nisan saat 10.00'da Antakya İlçe Seçim Kuruluna, daha sonra diğer ilçe seçim kurullarına yapacağız. Hukukçularımız dün geceden itibaren, seçimlere ilişkin ıslak imzalar, oy sayım cetvelleri, oy sonuç tutanakları ile YSK verilerine dair birçok konu üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hatay halkının sandık iradesi tam olarak tecelli edene kadar mücadelemiz sürecek. Bir tek oyun bile takipçisi olacağız. Tüm süreçte yanımızda olan Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Gökçe Göken ve Murat Bakan, milletvekillerimiz Nurhayat Ataca Kayış, Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara ile geçmiş dönem milletvekillerimiz Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir, İl Başkanımız Sayın Hakan Tiryaki ve parti örgütümüze, hemşehrilerime, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir tek oyun bile takipçisi olacağız. Bundan sonraki her aşamada sizleri bilgilendireceğiz. Saygı ve sevgilerimi sunarım."
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31 Mart Yerel Seçimleri: Deprem bölgelerinde kim kazandı?
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