Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
00:10
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
01:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
01:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
02:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
02:17
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
03:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
03:14
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Yerel seçim sonuçlarının siyasi partilerdeki yankısı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'deki teknoparkların durumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yerel seçim sonuçlarına yabancıların yorumları
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
CHP, nüfusun yüzde 64'ünü temsil eden şehirleri kazandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Erken seçim Türkiye gündemine gelecek mi?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ev sahiplerini beyanname vermeleri için uyardı.
13:31
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
18:32
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240402/iskur-kura-cekim-tarihi-saglik-bakanligi-personel-alimi-kura-cekimi-ne-zaman-1082381839.html
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı farklı birimlerde istihdam etmek üzere 8 bin işçi alımı gerçekleştirecek. Elektrikçi, boyacı ve sıhhi tesisatçı gibi alanlarda yapılacak olan... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T12:37+0300
2024-04-02T12:38+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
kadro
personel
personel alımı
idari personel
personel sayısı
işkur
güvenlik
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0a/1081555469_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c307217fae53124d1ef70fb3ded83f8d.jpg
Sağlık Bakanlığı'na 2024 yılında yapılacak 8 bin işçi alımı için bekleyiş devam ediyor. Sağlık Bakanlığına yapılan başvuruların ardından 8 bin işçi alımı için kura çekilecek. Kura çekimi İŞKUR üzerinden noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak. Kurada ismi çıkan adaylar ise taşra teşkilat birimlerine atanacak. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi...Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "ÖSYM’nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle; Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.Atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.İşçi alımı kura çekimi nasıl canlı izlenir?Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları diğer personel alımlarında olduğu gibi Bakanlığın Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin bilgi ve belgeler ile beraber her türlü duyuru Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfası olan yhgm.saglik.gov.tr adresinden erişime açılacak.Alım yapılacak kadrolarSağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;Temizlik görevlisi: 3.550Güvenlik görevlisi: 3.250Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127Elektrikçi (genel): 144Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143İnşaat boyacısı/boyacı: 64Klinik destek elemanı: 600Marangoz: 32Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2Oto elektrikçisi: 2Otomotiv kaportacısı: 2
https://sputniknews.com.tr/20240314/ptt-personel-alimi-2024-basvurulari-basladi-mi--1081680821.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0a/1081555469_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_7cad4c29b2b812efa7d55d190874b63f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sağlık bakanlığı kura,sağlık bakanlığı 10900 işçi alımı,10900 işçi alımı kura sonuçları,sağlık bakanlığı 10900 işçi alımı sonuçları,sağlık bakanlığı kura çekimi saat kaçta başlıyor,sağlık bakanlığı yedek listesi,işçi alımı kura çekimi nasıl canlı izlenir?
sağlık bakanlığı kura,sağlık bakanlığı 10900 işçi alımı,10900 işçi alımı kura sonuçları,sağlık bakanlığı 10900 işçi alımı sonuçları,sağlık bakanlığı kura çekimi saat kaçta başlıyor,sağlık bakanlığı yedek listesi,işçi alımı kura çekimi nasıl canlı izlenir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?

12:37 02.04.2024 (güncellendi: 12:38 02.04.2024)
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AA
Abone ol
Sağlık Bakanlığı farklı birimlerde istihdam etmek üzere 8 bin işçi alımı gerçekleştirecek. Elektrikçi, boyacı ve sıhhi tesisatçı gibi alanlarda yapılacak olan kura çekimine geri sayım başladı.
Sağlık Bakanlığı'na 2024 yılında yapılacak 8 bin işçi alımı için bekleyiş devam ediyor. Sağlık Bakanlığına yapılan başvuruların ardından 8 bin işçi alımı için kura çekilecek. Kura çekimi İŞKUR üzerinden noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak. Kurada ismi çıkan adaylar ise taşra teşkilat birimlerine atanacak.
İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi...
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "ÖSYM’nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle; Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

İşçi alımı kura çekimi nasıl canlı izlenir?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları diğer personel alımlarında olduğu gibi Bakanlığın Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin bilgi ve belgeler ile beraber her türlü duyuru Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfası olan yhgm.saglik.gov.tr adresinden erişime açılacak.

Alım yapılacak kadrolar

Sağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;

Temizlik görevlisi: 3.550

Güvenlik görevlisi: 3.250

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2
PTT - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
TÜRKİYE
PTT personel alımı başvuruları başladı mı?
14 Mart, 10:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала