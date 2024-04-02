https://sputniknews.com.tr/20240402/ioc-baskani-bachtan-itiraf-ukraynalilardan-rus-atletlerin-aciklamalarini-takip-etmelerini-istedik-1082383433.html

IOC Başkanı Bach’tan itiraf: Ukraynalılardan Rus atletlerin açıklamalarını takip etmelerini istedik

IOC Başkanı Bach’tan itiraf: Ukraynalılardan Rus atletlerin açıklamalarını takip etmelerini istedik

Sputnik Türkiye

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Rus komedyenlerin telefon şakasının kurbanı oldu. Bach, Rus atletlerin Paris Olimpiyatlarına... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T13:05+0300

2024-04-02T13:05+0300

2024-04-02T13:05+0300

dünya

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

thomas bach

telefon görüşmesi

şaka

rusya

ukrayna

askeri operasyon

belarus

rus sporcular

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Telefon şakalarıyla ünlenen Leksus ve Vovan lakaplı Rus komedyenler Aleksandr Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov’un yeni hedefi IOC Başkanı Thomas Bach oldu.Bach, telefon görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine destek veren sporcuların Olimpiyatlara katılamayacağını kaydederek, “Ukraynalılara, teklif ettik hatta ricada bulunduk ki, bu tür sporcuların veya yetkililerin davranışları hakkında bize bilgi versinler. Bu durumda bu kişiler oyunlara katılamayacak” ifadesini kullandı.IOC’un kendi gözlem komisyonunun olduğunu dile getiren Bach, bu komisyonun bağımsız bir firmayla ortaklaşa sporcuların Rusya yönetimine destek açıklamalarını takip ettiğini belirtti.Daha önce IOC, Fransa’nın başkenti Paris’te 26 Temmuz – 11 Ağustos tarihlerinde yapılacak 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na Rus ve Belaruslu atletlerin tarafsız sporcu olarak katılmasına izin vermişti. Tarafsız sporcular için özel bayrak ve marş belirlenmişti. Rus atletlerin, Olimpiyatların açılış törenine katılamayacağı ve kazandıkları madalyaların genel sıralamada yansıtılmayacağı açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240331/zaharovadan-paris-belediye-baskaninin-rus-sporcularla-ilgili-sozlerine-yanit-1082268881.html

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