https://sputniknews.com.tr/20240331/zaharovadan-paris-belediye-baskaninin-rus-sporcularla-ilgili-sozlerine-yanit-1082268881.html

Zaharova’dan Paris Belediye Başkanı’nın Rus sporcularla ilgili sözlerine yanıt

Zaharova’dan Paris Belediye Başkanı’nın Rus sporcularla ilgili sözlerine yanıt

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları’nda ‘Rus sporcuların hoş... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T15:36+0300

2024-03-31T15:36+0300

2024-03-31T15:36+0300

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Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun sert açıklamalarına Telegram kanalında yanıt veren Zaharova, Rusya’daki Fransız menşeli ürünlerin yerli ürünlerle değiştirilmesini önerirken, “Şu anda Rusya'da yaygın olarak temsil edilen bazı Fransız ürünlerini toplayıp 'hoş karşılanmayacaklarını' ilan etmemiz gerektiğini düşünüyor musunuz? Şu ana kadar Fransız mallarının üzerine 'Moskova'da hoş karşılanmıyoruz' etiketleri yapıştırılmadı, ancak aktivistlerimizin böyle bir karar almaları halinde durdurulmayacaklarını biliyorum” ifadelerini kullandı.Paris Belediye Başkanı Hidalgo ne demişti?Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Kiev ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rus ve Belaruslu sporcuların bu yaz Olimpiyat Oyunlarına katılmak üzere gelmeleri halinde Fransa'nın başkentinde 'hoş karşılanmayacaklarını' söyledi.Hidalgo, ayrıca, "Rus ve Belaruslu sporculara Paris'te hoş karşılanmayacaklarını söylemek istiyorum. Ukraynalı sporculara ve tüm Ukrayna halkına da onları çok desteklediğimizi vurguluyorum” ifadelerini kullandı.Ukrayna'yı dördüncü kez ziyaret eden Anne Hidalgo, Perşembe günkü gezisi sırasında 23 Ocak'ta bombalanan Lokomotiv stadyumunu ve hafta başında yıkılan bir spor salonunu da ziyaret etti.Ukraynalı sporcularla bir araya gelen Paris Belediye Başkanı, buradaki konuşmasında, “Paris sizi kahramanlar olarak karşılayacak, Paris'te evinizde gibi olacaksınız. Oyunlar barışla ilgilidir ve ben de bu evrensel mesajı vermek için geldim” ifadelerini kullandı.Hidalgo, Kiev ziyaretinde, Rus ve Belaruslu sporculara karşı sert bir tutum sergilese de durum her zaman böyle olmazken, 26 Ocak 2023'te France 2'de yaptığı açıklamada, başlangıçta Rus ve Belaruslu sporcuların müsabakalardan mahrum olmaması için ‘tarafsız bayrak altında’ katılımlarından yana olduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240321/rusya-rus-atletler-icin-olimpiyatlara-katilamayacak-kosullar-yaratildi-1081918131.html

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