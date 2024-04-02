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Güney Kore’den Rusya’ya ‘Kuzey Kore’ yaptırımı: 2 Rus şirket kara listeye alındı
Güney Kore’den Rusya’ya ‘Kuzey Kore’ yaptırımı: 2 Rus şirket kara listeye alındı
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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programlarıyla bağlantıları olduğu iddia edilen Rusya’nın iki kuruluşuna ve iki vatandaşına... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T11:07+0300
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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programlarıyla bağlantısı olan iki Rus kuruluş ve iki Rusya vatandaşına yaptırım kararı alındı” ifadesine yer verildi.Yonhap haber ajansı, Güney Kore’nin ‘kara listesine’ alınan kişilerin İntellekt firmasının başkanı Sergey Kozlov ve Sodeystviye firmasının başkanı Aleksandr Panfilov olduğu belirtildi.Kuzey Kore ve Rusya arasında mühimmat taşıdığı iddia edilen iki Rus gemiye de yaptırım uygulanacak.Daha önce Güney Kore Dışişleri Bakanı, Kuzey Koreli IT uzmanlarını yasa dışı olarak yurtdışına çıkarılması ve dövizin alınmasına yardımcı oldukları iddia edilen dört kişi ve Rus firması dahil iki kuruluşa yaptırım getirildiğini açıklamıştı. Bu yaptırımların, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programlarını finanse etmek için kullanılan yasadışı siber faaliyetini kısıtlamaya yönelik çabalara katkıda bulunduğu kaydedilmişti.Kuzey Kore, Rusya’ya silah ve mühimmat sağladığı iddialarını defalarca yalanlamıştı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya’yla hiçbir silah anlaşması imzalanmadığını, bu yöndeki tüm haberlerin “tamamen söylenti” olduğunu açıklamıştı. Açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore ve Rusya arasında silah anlaşması imzalandığı yönünde asılsız iddialar yayarak “saçma bir şekilde” Ukrayna’ya silah yardımını haklı çıkarmaya çalıştığı belirtilmişti.Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora da Kuzey Kore’den silah ve mühimmat alındığı iddiasını reddederek, “Kuzey Kore savaş öncesi durumunda bulunuyor, bu yüzden kendi cephaneliği kendisine lazım” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240314/rusya-disisleri-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-iliskiler-benzeri-gorulmemis-bir-seviyede-1081704598.html
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rusya, güney kore, kuzey kore, güney kore dışişleri bakanlığı, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd
rusya, güney kore, kuzey kore, güney kore dışişleri bakanlığı, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd

Güney Kore’den Rusya’ya ‘Kuzey Kore’ yaptırımı: 2 Rus şirket kara listeye alındı

11:07 02.04.2024
© Sputnik / Михаил МетцельKuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya lideri Putin
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya lideri Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Михаил Метцель
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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programlarıyla bağlantıları olduğu iddia edilen Rusya’nın iki kuruluşuna ve iki vatandaşına yönelik yaptırım kararı alındığını duyurdu.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programlarıyla bağlantısı olan iki Rus kuruluş ve iki Rusya vatandaşına yaptırım kararı alındı” ifadesine yer verildi.
Yonhap haber ajansı, Güney Kore’nin ‘kara listesine’ alınan kişilerin İntellekt firmasının başkanı Sergey Kozlov ve Sodeystviye firmasının başkanı Aleksandr Panfilov olduğu belirtildi.
Kuzey Kore ve Rusya arasında mühimmat taşıdığı iddia edilen iki Rus gemiye de yaptırım uygulanacak.
Daha önce Güney Kore Dışişleri Bakanı, Kuzey Koreli IT uzmanlarını yasa dışı olarak yurtdışına çıkarılması ve dövizin alınmasına yardımcı oldukları iddia edilen dört kişi ve Rus firması dahil iki kuruluşa yaptırım getirildiğini açıklamıştı. Bu yaptırımların, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programlarını finanse etmek için kullanılan yasadışı siber faaliyetini kısıtlamaya yönelik çabalara katkıda bulunduğu kaydedilmişti.
Kuzey Kore, Rusya’ya silah ve mühimmat sağladığı iddialarını defalarca yalanlamıştı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya’yla hiçbir silah anlaşması imzalanmadığını, bu yöndeki tüm haberlerin “tamamen söylenti” olduğunu açıklamıştı. Açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore ve Rusya arasında silah anlaşması imzalandığı yönünde asılsız iddialar yayarak “saçma bir şekilde” Ukrayna’ya silah yardımını haklı çıkarmaya çalıştığı belirtilmişti.
Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora da Kuzey Kore’den silah ve mühimmat alındığı iddiasını reddederek, “Kuzey Kore savaş öncesi durumunda bulunuyor, bu yüzden kendi cephaneliği kendisine lazım” demişti.
Rusya Kuzey Kore bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
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