https://sputniknews.com.tr/20240314/rusya-disisleri-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-iliskiler-benzeri-gorulmemis-bir-seviyede-1081704598.html

Rusya Dışişleri: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede

Rusya Dışişleri: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını ifade etti. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T20:40+0300

2024-03-14T20:40+0300

2024-03-14T20:40+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

kuzey kore

rusya

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Rusya ve Kuzey Kore arasında ekonomik ve kültürel işbirliğine ilişkin ilk hükümetlerarası anlaşmanın imzalanmasının 75. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda konuşan Rudenko, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin benzeri görülmemiş yüksek bir seviyeye ulaştığını söyledi.Rudenko, “Rusya-Kuzey Kore hükümetlerarası ticari, ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliği komisyonunun geçtiğimiz Kasım ayında Pyongyang'da yaptığı toplantıda pratik etkileşimin derinleştirilmesi konuları ayrıntılı olarak ele alındı” dedi.Pandeminin yol açtığı sonuçların aşılmasının ardından Rusya ile Kuzey Kore arasında kültürel ve insani alanlardaki temasların yoğunlaştığına vurgu yapan Rudenko, “Turizm alanında temaslar kuruluyor. Bu yılın başından bu yana üç Rus turist grubu Kuzey Kore'yi ziyaret etti” ifadelerini kullandı.

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