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Rusya Dışişleri: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede
Rusya Dışişleri: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını ifade etti. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T20:40+0300
2024-03-14T20:40+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
kuzey kore
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Rusya ve Kuzey Kore arasında ekonomik ve kültürel işbirliğine ilişkin ilk hükümetlerarası anlaşmanın imzalanmasının 75. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda konuşan Rudenko, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin benzeri görülmemiş yüksek bir seviyeye ulaştığını söyledi.Rudenko, “Rusya-Kuzey Kore hükümetlerarası ticari, ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliği komisyonunun geçtiğimiz Kasım ayında Pyongyang'da yaptığı toplantıda pratik etkileşimin derinleştirilmesi konuları ayrıntılı olarak ele alındı” dedi.Pandeminin yol açtığı sonuçların aşılmasının ardından Rusya ile Kuzey Kore arasında kültürel ve insani alanlardaki temasların yoğunlaştığına vurgu yapan Rudenko, “Turizm alanında temaslar kuruluyor. Bu yılın başından bu yana üç Rus turist grubu Kuzey Kore'yi ziyaret etti” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240314/kuzey-kore-lideri-kim-ulkenin-yeni-tankini-test-etti-1081689440.html
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rusya dışişleri bakanlığı, kuzey kore, rusya
rusya dışişleri bakanlığı, kuzey kore, rusya

Rusya Dışişleri: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede

20:40 14.03.2024
© POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Kuzey Kore bayrak
Rusya Kuzey Kore bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© POOL
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını ifade etti.
Rusya ve Kuzey Kore arasında ekonomik ve kültürel işbirliğine ilişkin ilk hükümetlerarası anlaşmanın imzalanmasının 75. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda konuşan Rudenko, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin benzeri görülmemiş yüksek bir seviyeye ulaştığını söyledi.
Rudenko, “Rusya-Kuzey Kore hükümetlerarası ticari, ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliği komisyonunun geçtiğimiz Kasım ayında Pyongyang'da yaptığı toplantıda pratik etkileşimin derinleştirilmesi konuları ayrıntılı olarak ele alındı” dedi.
Pandeminin yol açtığı sonuçların aşılmasının ardından Rusya ile Kuzey Kore arasında kültürel ve insani alanlardaki temasların yoğunlaştığına vurgu yapan Rudenko, “Turizm alanında temaslar kuruluyor. Bu yılın başından bu yana üç Rus turist grubu Kuzey Kore'yi ziyaret etti” ifadelerini kullandı.
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