https://sputniknews.com.tr/20240314/kuzey-kore-lideri-kim-ulkenin-yeni-tankini-test-etti-1081689440.html

Kuzey Kore lideri Kim, ülkenin yeni tankını test etti

Kuzey Kore lideri Kim, ülkenin yeni tankını test etti

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkede yeni geliştirilen muharebe tanklarının denendiği tatbikatta yerli üretim tankı şahsen kullanırken, Kim’in bu yeni tankı... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T13:23+0300

2024-03-14T13:23+0300

2024-03-14T13:23+0300

savunma

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

savunma

tank

güney kore

abd

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Devlete bağlı Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ordunun savaş kabiliyetinin ölçüldüğü ve yeni tip ana muharebe tankının da denendiği tatbikatta, ülke lideri Kim Jong-un’un da tank mürettebatlarını denetledikten sonra yeni üretilen tankı kullandığını bildirdi.Kim’in, tatbikattan memnuniyet duyduğu ve yeni tankın gücü ve manevra kabiliyetini takdir ettiği de eklendi.Tatbikat sırasında ağır tanklar, farklı muharebe koşullarında ilerleyip, düşman hedeflerini vurdu.Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, ABD ve Güney Kore kuvvetlerinin geçen yıla kıyasla iki kat daha fazla askerin katıldığı yıllık ortak askeri tatbikatlara tepki olarak Pyonyang’ın bu askeri manevraları gerçekleştirdiğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240307/kuzey-kore-lideri-kim-orduya-tatbikatlari-yogunlastirma-talimati-verdi-1081478145.html

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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, savunma, tank, güney kore, abd