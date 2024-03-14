https://sputniknews.com.tr/20240314/kuzey-kore-lideri-kim-ulkenin-yeni-tankini-test-etti-1081689440.html
Kuzey Kore lideri Kim, ülkenin yeni tankını test etti
Kuzey Kore lideri Kim, ülkenin yeni tankını test etti
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkede yeni geliştirilen muharebe tanklarının denendiği tatbikatta yerli üretim tankı şahsen kullanırken, Kim’in bu yeni tankı... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T13:23+0300
2024-03-14T13:23+0300
2024-03-14T13:23+0300
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Devlete bağlı Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ordunun savaş kabiliyetinin ölçüldüğü ve yeni tip ana muharebe tankının da denendiği tatbikatta, ülke lideri Kim Jong-un’un da tank mürettebatlarını denetledikten sonra yeni üretilen tankı kullandığını bildirdi.Kim’in, tatbikattan memnuniyet duyduğu ve yeni tankın gücü ve manevra kabiliyetini takdir ettiği de eklendi.Tatbikat sırasında ağır tanklar, farklı muharebe koşullarında ilerleyip, düşman hedeflerini vurdu.Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, ABD ve Güney Kore kuvvetlerinin geçen yıla kıyasla iki kat daha fazla askerin katıldığı yıllık ortak askeri tatbikatlara tepki olarak Pyonyang’ın bu askeri manevraları gerçekleştirdiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240307/kuzey-kore-lideri-kim-orduya-tatbikatlari-yogunlastirma-talimati-verdi-1081478145.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, savunma, tank, güney kore, abd
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, savunma, tank, güney kore, abd
Kuzey Kore lideri Kim, ülkenin yeni tankını test etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkede yeni geliştirilen muharebe tanklarının denendiği tatbikatta yerli üretim tankı şahsen kullanırken, Kim’in bu yeni tankı ‘dünyanın en güçlüsü’ olarak tanımladığı aktarıldı.
Devlete bağlı Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ordunun savaş kabiliyetinin ölçüldüğü ve yeni tip ana muharebe tankının da denendiği tatbikatta, ülke lideri Kim Jong-un’un da tank mürettebatlarını denetledikten sonra yeni üretilen tankı kullandığını bildirdi.
Kim’in, tatbikattan memnuniyet duyduğu ve yeni tankın gücü ve manevra kabiliyetini takdir ettiği de eklendi.
Tatbikat sırasında ağır tanklar, farklı muharebe koşullarında ilerleyip, düşman hedeflerini vurdu.
Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, ABD ve Güney Kore kuvvetlerinin geçen yıla kıyasla iki kat daha fazla askerin katıldığı yıllık ortak askeri tatbikatlara tepki olarak Pyonyang’ın bu askeri manevraları gerçekleştirdiğini duyurdu.