https://sputniknews.com.tr/20240307/kuzey-kore-lideri-kim-orduya-tatbikatlari-yogunlastirma-talimati-verdi-1081478145.html

Kuzey Kore lideri Kim, orduya tatbikatları yoğunlaştırma talimatı verdi

Kuzey Kore lideri Kim, orduya tatbikatları yoğunlaştırma talimatı verdi

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un dün ülkenin batısındaki bir askeri eğitim üssünü ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu ve tatbikatı yönettiği belirtildi. 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T12:52+0300

2024-03-07T12:52+0300

2024-03-07T12:52+0300

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askeri tatbikat

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 6 Mart Çarşamba günü, ülkenin batısında yer alan bir askeri eğitim üssünü ziyaret etti. Kim’e yardımcıları, savunma bakanı ve genelkurmay başkanı eşlik etti.Haberde, “Kim Jong-un, acil tatbikatlar ana üssündeki yapılar ve çeşitli eğitim yerlerini inceledi. Gözlem noktasına giderek askeri birimlerin o günkü tatbikat planına ilişkin rapor dinledi ve tatbikatı yönetti” ifadesi kullanıldı.Kim Jong-un, Güney Kore ve ABD arasında ortak bir askeri tatbikatın devam ettiği süreçte askeri eğitim üssüne yaptığı ziyaret sırasında savaş tatbikatlarını yoğunlaştırma talimatı verdi.Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının haberine göre, Kim, askeri üssü, Güney Kore ve ABD'nin Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze tehditlerine" karşı caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla icra edilen "Özgürlük Kalkanı" tatbikatının başlamasından iki gün sonra ziyaret etti.Kim'in ülkenin batısındaki üsse yaptığı ziyarette eğitim tesislerini ve askeri birliklerin eğitimlerini denetlerken orduya "ezici güce" sahip düşmanları ve onların "savaşın fitilini ateşlemeye yönelik en ufak girişimlerini" kontrol altına almak için savaş kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik tatbikatları artırma direktifinde bulundu.Ülke liderinin tatbikattan memnun kaldığı aktarıldı. Eğitimlerin daha da etkinleştirilmesi gerektiğini kaydeden Kim, “savaşta zaferi garanti edecek” daha yoğun ve uygulamalı tatbikatların düzenlenmesi için program hazırlama emrini verdi.Kim, düşmanların aralıksız tehdidini caydırmak ve savaş başlatma yönündeki tüm girişimleri engellemek için ordunun her zaman son gelişmeleri dikkate alarak savaş eğitimini geliştirmesi ve aralıksız olarak tatbikatları güçlendirmesi gerektiğini kaydetti.Güney Kore ve ABD arasındaki ortak tatbikatı kınayan Kim, bu ülkelerin "ağır bedel" ödeyeceği uyarısında bulundu.Güney Kore ile ABD, "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle "Özgürlük Kalkanı" adıyla düzenlenen ortak askeri tatbikatı 4 Mart'ta başlatmıştı.Tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı bildirilmişti.Kuzey Kore ise bu tür ortak askeri tatbikatları bir işgal provası olarak nitelendirirken Seul ve Washington ise askeri tatbikatların savunma amaçlı olduğunu söyleyerek bu iddiaları reddediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240305/kuzey-koreden-abd-ve-guney-koreye-tehdit-tatbikatlara-karsilik-verecegiz-1081404774.html

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